Sender 150 containere med plastikaffald i hovedet på forurenerne

Malaysia vil ikke være skraldespand for rige lande

Malaysia protesterer nu mod at skulle agere skraldespand for hele verden.

Landets miljøminister Yeo Bee Yin har beordret 150 skibscontainere med plastikaffald returneret til en række rige lande. Blandt modtagerne af affaldet er USA, Storbritannien, Frankrig og Canada, oplyser blandt andet tv-stationen CNN.

Malaysia er i bogstaveligste forstand blevet overdynget med plastikaffald, som illegalt er blevet ført ind i landet af mellemhandlere. Nu får i alt 13 rige lande affaldet i hovedet igen.

En rapport fra miljøorganisationen Greenpeace afslører, at mellemhandlere i Malaysia har modtaget mere end dobbelt så meget plastikaffald i 2018 i forhold til året før fra USA.

Nu skal den trafik ophøre, lyder det fra regeringen.

187 lande - herunder Malaysia - har tilsluttet sig den såkaldte Basel Konvention, som regulerer transporten af farlige materialer fra et land til et andet. Basel Konventionen forsøger at bekæmpe effekten af plastikforurening i verden.

USA er dog ikke med i ordningen.