Sender bamser til børnenes statsminister i protest

Børnenes statsminister, Mette Frederiksen, modtager i øjeblikket bamser med en besked om, at alle børn har ret til en tryg barndom, og at de danske børn derfor skal hentes hjem fra de syriske fangelejre.

Bag den fredelige demonstration står Lea Bohr, der er mor til to. Hun startede demonstrationen i tirsdags og beskriver selv, at det skyldtes, at hun 'simpelthen ikke kunne bære det mere'.

- Jeg blev virkelig blevet ked af det over det. Jeg følte, at man måtte gøre noget, der er lidt mere konkret. Under andre omstændigheder havde folk nok lavet en demonstration, men det gør man jo ikke, siger hun.

Lea Bohrs bror sendte en bamse og en tegning fra sin datter. Privatfoto

'Alle børn fortjener en tryg barndom'

Budskabet med demonstrationen er ifølge Lea Bohr at vise utilfredshed med idéen om, at børnene skal betale for forældrenes handlinger.

- Alle børn har ret til en tryg barndom, og børn skal simpelthen ikke stå til ansvar for deres forældres handlinger. De danske myndigheder stillede jo heller ikke tyske børn eller børn af danske nazister til ansvar for deres forældres handlinger efter Anden Verdenskrig, ligesom vi i dag ikke stiller børn af rockere eller andre kriminelle til ansvar. Børn er børn, siger hun.

Hun forstår godt, at det er en svær diskussion, men mener, at Danmark har ansvar over for både børn og forældre, da de er danske statsborgere.

- Man siger, at vi kan ikke tilgive dem, fordi de har vendt Danmark ryggen. Men de er stadig danske statsborgere, og vi har stadig retssystemer, der dømmer. Politikerne er altså ikke den dømmende magt i Danmark.

- Jeg synes, at det er meget kynisk og ubehageligt. Det er uværdigt for vores samfund. Jeg synes ikke, at vi kan se os selv i øjnene ved at behandle vores egne statsborgere sådan, siger hun.

Denne bamse fremhæver blandt andet PET's trusselsvurderingen, hvor det indgår, at børnene ikke udgør en sikkerhedsmæssig trussel nu, men at deres risiko for radikalisering øges for hver dag, de tilbringer i lejrene. Privatfoto

'Bamsen er et universelt tryghedssymbol'

Lea Bohr valgte, at demonstrationen skulle udmunde sig i at sende bamser til statsministeren, da hun mener, det er et universelt symbol på tryghed.

- Alle børn i hele verden har bamser. Det handler om børnenes statsminister og børn, der sidder i fangelejre. Det var det mest universelle og fredelige symbol, som jeg kunne komme på, siger hun.

Hun mener at sagen handler om ansvar over for danske statsborgere, men også et ansvar over for de kurdiske myndigheder, der lige nu driver lejrene.

Flere har tilsendt billeder af deres bamser og beskeder. Privatfoto

- De har kæmpet en krig på vores andres vegne. De sidder så med de her lejre, som de jo selv siger er fængsler, og de vil også gerne have, at vi tager vores statsborgere hjem. Det er også tarveligt over for nogle allierede. Jeg kan slet ikke se nogen undskyldninger.

Målet med demonstrationen er - beskriver Lea Bohr - at få børnene tilbage på dansk jord og håndtere situationen der. Men hun mener også, at det er vigtigt at tage ansvar for forældrene.

- Jeg håber selvfølgelig, at de kommer hjem. Og så er der et retssystem, der må dømme dem. Jeg er med på, at bamser ikke gør det alene, men jeg synes, det er vigtigt, at man som helt almindelig borger kan vise sin utilfredshed.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Statsministeriet for at få en kommentar til Lea Bohrs initiativ, men ministeriet har ikke ønsket at kommentere sagen.

