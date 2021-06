Sender F-16-fly til Bornholm: - Vi vil gerne være klar

Forsvaret sender to F-16 kampfly til Bornholm efter to russiske fly krænkede dansk luftrum fredag

Forsvaret har lørdag sendt to F-16 kampfly til Bornholm. Det sker for at 'håndhæve dansk suverænitet', skriver Forsvaret på Twitter.

Flyene bliver sendt på vingerne, dagen efter at to russiske fly af to omgange krænkede luftrummet over Bornholm, hvilket har mødt hård kritik fra blandt andet den danske forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Over for Ekstra Bladet kalder chefen for Det Nationale Luftoperationscenter Karsten Fledelius Jensen situationen for en slags øvelse.

- Det vi gør i dag, det gør vi en gang i mellem: Så øver vi os i at operere fra andre steder end Skrydstrup, siger han.

Inspireret af hændelse

Så du vil kalde det en øvelse?

- Ja, det kan man godt sige, siger Karsten Fledelius Jensen.

Men kan du forstå, at man sidder ude fra og tænker, at det er påfaldende, at I lige skal have en øvelse på Bornholm, dagen efter at det her er sket?

- Det kan man godt sige. Når man øver sig, så er det jo af en årsag. Det kan godt være, at vi et eller andet sted er inspireret af den aktivitet der er, og at det så gør, at det er et godt tidspunkt lige at få genopfrisket vores procedurer.

Ifølge Karsten Fledelius Jensen vil det være 'rent gætværk' at spekulere i, om situationen med russiske fly i dansk luftrum kan ske igen.

- Vi er klar, hvis der sker et eller andet i nærheden af dansk territorium. Vi vil gerne være klar til at reagere, siger han.

Minister: 'alvorligt'

Fredag kaldte forsvarsminister Trine Bramsen (S) sagen for alvorlig:

- Det er meget sjældent, at vi ser denne type af krænkelser af dansk luftrum, så hele to på samme dag må siges at være alvorligt. Der skal ikke herske tvivl om, at det er uacceptabelt med denne type af krænkelser, sagde hun fredag.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ligeledes indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til et møde i Udenrigsministeriet.