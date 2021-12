Sender iskoldt signal til Rusland

Naturligvis er det smerteligt, at Rusland med annekteringen af Krim har udelukket sig selv, mener den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock

Aktuelt er det svært at se, hvornår Rusland kan blive optaget igen. Det aktuelle optrapning gør i hvert fald ikke situationen nemmere, mener hun.

Vigtigt emne

Den anspændte situation ved den russisk-ukrainske grænse var også et vigtigt emne på det seneste møde mellem G7-landenes udenrigsministre i december.

Rusland måtte træde ud af G7 – der hidtil havde heddet G8 – efter landet besatte den ukrainske Krim-halvø i 2014.

- Det var rigtigt at tydeliggøre, at man på den baggrund ikke kunne vende tilbage til den økonomiske dagsorden efter Ruslands aggressive fremfærd i 2014, understreger Baerbock.

De syv lande i gruppen er foruden Tyskland også Storbritannien, Frankrig, USA, Italien, Japan og Canada.

Overtager formandspost

Tyskland overtager formandskabet efter Storbritannien den 1. januar. Formandsperiodens højdepunkt bliver topmødet på Schloss Elmau i de bayerske alper fra den 26. til den 28. juni.

Baerbock betoner, at klimapolitik fremover bliver en væsentlig del af tysk udenrigspolitik og dermed et centralt tema ved topmødet.

- På dramatisk vis ser vi ikke blot, at den tilspidsede klimakrise medfører forfærdelige lidelser for det enkelte menneske. Klimaforandringerne forstærker også konflikterne i forskellige regioner i verden. Hver en tiendedel grad lavere, global opvarmning er et bidrag til den nationale sikkerhed, tror Annalena Baerbock.

Ansvaret for international klimapolitik er nu placeret i Baerbocks udenrigsministerium. Tidligere lå opgaven hos det tyske miljøministerium.