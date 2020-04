Sender smittede hjemløse udlændinge til Brovst: - Vi vil fandme ikke ha' dem

Udlændinge- og integrationsministeren vil tvinge coronasmittede udlændinge uden et sted at bo i karantæne i Gribskov og Brovst

- Har du hørt det? Nu vil de politikere sende udlændinge med sygdommen hertil. Jeg fik kaffen galt i halsen, da jeg åbnede avisen, nærmest råber Dorte Dige, da hun træder ind i specialbutikken Hr. Nielsen i Brovst.

I hånden har hun en stak papirer, som hun deler ud. Den 76-årige pensionerede sygeplejerske vil demonstrere mod udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og hans coronaindsats for hjemløse udlændinge uden lovligt ophold i Danmark.

- Vi skal dit og vi skal dat, men det her er toppen, siger Dorte Dige til indehaver af Hr. Nielsen og formand for Brovst Handelsforening Jens Christian Nielsen.

De kan nu testes af sundhedsmyndighederne, og er de smittet med covid-19, vil Beredskabsstyrelsen transportere dem til enten Center Gribskov i Nordsjælland eller Center Brovst her i Nordjylland.

Byens gamle sygehus husede i en årrække asylansøgere, men har stået tomt siden sidste år. Nu kan der komme nye beboere. Men ikke hvis det står til Dorte Dige.

- Vi vil fandme ikke ha' dem. Vi kæmper hårdt nok for at holde gang i vores samfund og passe på hinanden, og vi er heldige, at vi næsten ingen smittede har, men nu skal de pludselig skovles herud, siger hun.

Indehaveren af specialbutikken, Jens Christian Nielsen, 58, er også formand for handelsforeningen i Brovst, og selvom han ikke svinger sig op på samme høje klinge som Dorte, er han heller ikke begejsret.

- De her mennesker skal selvfølgelig også have et sted at være, men du får mig ikke til at sige, at det er en god idé, at det skal være her. Det virker lidt let for politikerne bare at skippe dem herud, hvor vi måske ikke råber så højt, mener han.

Det er bygningen her, som nu er klargjort som karantænepladser for hjemløse udlændinge med coronavirus.

Den holdning deler Dorte, der er bekymret for, at de vil bevæge sig ud i byen og udgøre en smitterisiko.

- Det er jo let nok at sidde på Christiansborg og beslutte, at dem sender vi bare til Udkantsdanmark. Det er ikke fordi, de ikke skal passes, men så må politikerne selv tage dem med hjem, foreslår hun.

Jammerbugt Kommune skriver i en pressemeddelelse, at beboerne skal opholde sig indenfor og ikke må være i kontakt med andre.

Udover hjemløse udlændinge uden lovligt ophold, vil coronasmittede asylansøgere, som ikke kan komme i hjemmekarantæne på det asylcenter, de bor på, muligvis også blive sendt til Brovst.

Brovst-borgere uenige om at huse hjemløse, coronasmittede udlændinge

Ikke alle indbyggere i den nordjyske by deler Dorte Diges bekymring over, at udlændinge uden tag over hovedet med covid-19 vil blive sendt i karantæne i Brovst.

- Det er super fint, at man bruger de pladser, der er til rådighed her, for hvis ikke de har et sted at være og skal bo på gaden, kommer alle andre i større risiko for at blive smittet, siger 23-årige Merethe Lund.

Merethe Lund, 23, har fuld tillid til, at myndighederne holder eventuelle nye beboere med covid-19 i isolation.

Mere skeptisk er Ruth Christensen, 82, der sammen med sin mand bor i en villa lige ved siden af centeret.

- Det kommer godt nok tæt på os. Mon de kan holde sygdommen derinde så? Det havde næsten været bedre ude i Tranum (hvor der mere isoleret ligger et andet nedlagt asylcenter, red.), foreslår hun.

- De er da nogle sølle mennesker, der også skal passes, men jeg ville godt nok blive ked af, hvis det skal være her midt i byen, siger Ruth Christensen, 82.

Modsat Dorte Dige er det udelukkende risikoen for smitte, der bekymrer Ruth, og ikke de smittedes nationalitet.

- Vi var faktisk kede af det, da asylcenteret lukkede. Flygtningene var nogle dejlige, behagelige folk, som vi tit fik en snak med her i haven.

