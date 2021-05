Senderovitz advarer om enkelte landes enegang under kriser

EU var for dårligt forberedt på en pandemi, og de enkelte lande må ikke tro, at man kan klare en sundhedskrise på egen hånd.

Det siger forhenværende direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz til Finans og Børsen, som han har talt med forud for udgivelsen af sin nye bog, 'Kapløbet om vaccinen', mandag.

Senderovitz lægger vægt på, at et europæisk samarbejde er nødvendigt, hvis de enkelte lande skal håndtere kriser.

Statsministerens rejse til Israel med Østrigs kansler, Sebastian Kurz, og Danmarks planer om vaccineproduktion er ikke løsningerne, lyder det. Det samme er tilfældet med enkelte europæiske lande, der godkender brug af vacciner uden om EU.

- Det nytter heller ikke noget kun at løse klimaproblemet i Danmark. Der må man tænke større, siger han til Finans og nævner, at en dansk fabrik sagtens kan stå for et enkelt element i en vaccineproduktion, men ikke bør være alene.

- Hvis man derimod mener, at det skal være en fabrik, der forsyner danskere med vacciner, så er det en meget dårlig idé, men jeg har tiltro til, at det ikke er tilfældet, siger han.

Til Børsen antyder han, at Europa ikke har brugt nok samlede kræfter og penge på eksempelvis at skaffe vacciner.

- EU har brugt under en tredjedel af det, som amerikanerne har brugt på vacciner. Så ligger man jo lidt, som man har redt. Og når jeg siger EU, så mener jeg ikke Kommissionen – jeg mener os alle sammen i de 27 medlemslande, siger han til Børsen.

Han nævner, at Danmark, Sverige, Holland og Østrig blev kaldt sparebanden under sidste års budgetforhandlinger i EU.

Europa bør bruge flere penge på at forberede sig frem mod en kommende krise, siger han.

- De fleste vil give mig ret i, at det er en god idé at være forsikret. Det kan også betale sig at bygge brandstationer. De fleste gange er det falsk alarm, men det er rart, at de er der, siger han til Børsen.

Senderovitz mener, at det er et spørgsmål om tid, før verden bliver ramt af en ny sundhedskrise. At den kommer, ' det tror jeg, alle er klar over', lyder det.

Senderovitz stoppede som direktør i marts, og 17. maj tiltræder han en stilling som såkaldt senior vice president i medicinalvirksomheden Novo Nordisk.