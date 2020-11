Senderovitz: 'Aldrig set noget lignende'

– Jeg har flere gange sagt, at vi har travlt, men det må ikke gå for hurtigt, siger direktør i Lægemiddelstyrelsen

Det er lægemiddelstyrelsens svar på månelanding, siger Thomas Senderovitz, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen, om vaccinerne mod coronavirus.

På et pressemøde torsdag fortalte han, at han aldrig har set noget lignede end det, vi er vidne til lige nu i forhold til vacciner.

- Derfor har vi kunnet korte udviklingen af vaccinerne så meget ned, siger han.

Den hidtil hurtigst udviklede vaccine tog fire år, og det var en vaccine mod fåresyge, men allerede efter mindre et år med coronavirus kan vi snart vaccinere imod det.

– Jeg har flere gange sagt, at vi har travlt, men det må ikke gå for hurtigt. Heller ikke med at godkende vaccinerne, fortsatte han:

– Hvis alt går vel, kan vi have den første vaccine i Danmark i slutningen af året eller begyndelsen af næste år

Alle personer i Danmark, Grønland og på Færøerne på sigt vil få tilbudt en gratis vaccine. Det vil være frivilligt, om man vil tage vaccinen.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fortalte, at nogle grupper muligvis ikke skal vaccineres – i hvert fald ikke i første omgang.

– Typisk vil der være tale om, at børn og gravide ikke er omfattet af godkendelsen, lød det.

