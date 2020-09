Sendt hjem for anden gang: Tristan for snottet til vuggestue

I Gladsaxe Kommune vakler borgmesteren overhovedet ikke, når flere forældre henvender sig med kritik af den hårde linje overfor snottede børn i kommunens daginstitutioner. Det må løses andetsteds, mener hun.

- Vi tolker retningslinjerne, som vi gør, fordi vi er overbeviste om, at det er den bedst mulige måde at forebygge smittespredning, siger borgmester Trine Græse (S).

- Men børn bliver sendt hjem fra jeres børnehaver og vuggestuer, bare hvis de har løbenæse.

- Ja, det er korrekt.

- I retningslinjerne står der, at løbenæse ikke er et typisk symptom på covid-19. Men i det ligger, at det kan være et symptom - og det er det, vi går ud fra. For at være på den sikre side.

- Vi bliver alle bedt om at tage alle forholdsregler, så når det ikke kan udelukkes, vælger vi at sige, at man ikke kan komme i vores dagtilbud, hvis man er snottet.

- Også selvom en snotnæse så giver minimum to-tre dages sygemelding til børnene og deres forældre? Vi går et efterår og en vinter i møde. Nogle småbørn er snottede de næste tre måneder.

- Vi er godt klar over, at forældrene er pressede. Men det er en samfundsopgave, hvis vi skal have løst det. Så skal hele vores arbejdsmarked indrettes på en måde, der bliver mere børnefamilie-venligt, siger borgmesteren.

Hun peger på, at det havde været lettere for både kommuner og forældre, hvis der havde været mere konkrete og præcise retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

- Måske kan de ikke sige det mere præcist, og måske kan de ikke udelukke, at løbenæse er et symptom, når de skriver, som de gør.

- Men det ville være rart, hvis Sundhedsstyrelsen kunne drage en konklusion på, om børn med snot måtte kommer i institution eller ej, så alle kommuner ikke var tvunget til at drage deres egen konklusion.