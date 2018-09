Seneste nyt om skybruddet: Det bliver voldsomt

DMI varsler, at der fredag vil være voldsomt vejr i den vestlige og nordlige del af Jylland, og der er risiko for voldsomt vejr i den østlige del af landet.

- Vi kan forvente mellem 25 og 35 millimeter regn, og der kan nogle steder i Jylland falde op mod 50 millimeter lokalt, siger DMI's vagthavende meteorolog Steen Rasmussen og fortsætter:

- Der kan også komme enkelte tordenbyger, og i forbindelse med det kan der også komme skybrud, hvor der falder 15 millimeter på en halv time.

Hvor i Jylland, der vil falde 50 millimeter regn, er ikke til at sige endnu, siger meteorologen. Men det vil i hvert fald være inden for varslingsområdet.

Steen Rasmussen giver derfor et råd med til jyderne.

- I Jylland gælder det om at få regntøjet på, siger han.

Under 10 grader

Sjælland og Bornholm kan også forvente noget regn i løbet af fredag, men Steen Rasmussen oplyser, at regnvejret bliver svækket, mens det bevæger sig øst på.

Til gengæld ser det ud til, at hele landet kan forvente, at det den næste uge bliver et par grader koldere om dagen og om natten.

- I weekenden og den kommende uge kan temperaturen om natten godt komme under 10 grader. Hvis det klarer op, kan det blive syv til otte grader, siger DMI's vagthavende meteorolog.

I dagtimerne i weekenden og næste uge bliver det mellem 17 og 21 grader i hele landet.

Men ifølge Steen Rasmussen er det ikke helt slut med med godt vejr. I den kommende uge vil der fortsat være ustadigt vejr, hvor det skifter mellem solskin og regnvejr.