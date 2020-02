Sensationelt syn: Sjælden hval er strandet i Danmark

Strandgæster på Rømø fandt fredag middag en næbhval af arten småhovedet hval, der lå strandet ved Lakolk. Det skriver TV Syd.

Næbhvaler er en af de familier af tandhvaler, som man ved mindst om i Danmark, og derfor har fundet fået opmærksomhed fra blandt andre Charlotte Thøstesen, der er biolog ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

- Det er første gang, vi ser en hval af denne art i Danmark. Så det er vildt sjældent, siger hun til mediet.

Hvalen er omkring seks meter lang, og det afslører, at den er en voksen hval. Den skal obduceres mandag. Her ventes det at få betydning, at hvalens tilstand var god, da den blev fundet.

- Jo mere frisk hvalen er, desto flere informationer kan vi få ud af hvalen, når vi obducerer den, siger Charlotte Thøstesen til TV Syd.

Næbhvalen er blevet flyttet til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Her skal den være weekenden over, inden den bliver obduceret mandag. Fagfolk fra hele landet ventes at deltage.