Sensommersolen er reserveret til Jylland i en kølig weekend

Det bliver jyderne, der søndag får bedst mulighed for at nyde de sidste af sommerens solstråler i løbet af en weekend, der ellers står i bygerne og blæstens tegn.

Det siger Erik Hansen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, tidligt fredag morgen.

Han fortæller, at det fredag kun er vest for den jyske højderyg og oppe i området omkring Thy, at der ser overvejende tørt ud hele dagen.

For resten af landet byder dagen nemlig på stedvise byger og temmelig skyet vejr, mens der på Sjælland og Bornholm også er en lille risiko for at opleve nogle tordenskrald ud på eftermiddagen.

- Men det bliver næppe ret meget, siger Erik Hansen.

Fredagen bliver også ganske blæsende med let til frisk vind fra nordøst, mens der ved kysterne kan komme stedvis hård vind og op til kuling først på dagen.

Temperaturerne ventes at ligge mellem 16 og 19 grader.

Lørdagens vejr bliver ifølge meteorologen 'lidt den samme historie'.

- Dagen ser ud til at blive forholdsvis grå med en hel del skyer de fleste steder, siger Erik Hansen.

Oveni det ventes spredte byger på Fyn, Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster, mens det i Jylland holder mest tørt.

Selve nedbørsmængderne bliver dog begrænsede, mens temperaturerne ifølge Erik Hansen 'ikke bliver noget at råbe hurra for' med mellem 15 og 19 grader.

I løbet af søndagen ser vejret lidt lysere ud.

- Ikke i de østlige egne, det bliver lidt det samme, men i Jylland begynder det at klare op, siger meteorologen.

Her ventes lidt eller nogen sol og op til 21 grader, mens chancerne for godt vejr bliver bedre, jo mere vestligt eller nordligt man kommer.

- Vejret bliver lidt efterårsagtigt, og vi er jo også ved at være tæt på efteråret, som officielt starter til september. Men vi ligger da lidt på den kolde side for årstiden, helt bestemt, siger Erik Hansen.