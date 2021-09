Sensommervejr fortsætter i årets første efterårsweekend

Sensommervejret vinder frem i årets første efterårsweekend, hvor der både er gode chancer for sol og temperaturer op til 23 grader.

Det fortæller den vagthavende meteorolog Henning Gisselø ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fredag morgen.

Dermed fortsætter de sommerlige tendenser fra denne uge også hen over weekenden efter en til tider kølig august.

- Det er da rart, at sommeren ikke forsvandt helt i august. Men det er med at nyde det, for pludselig kommer efteråret, siger meteorologen.

Selv om fredagen begynder skyet, slår solen igennem og får bugt med skyerne i løbet af formiddagen, hvilket varmer hele landet op.

- Der er stadig fart på solen, så man kan godt blive rød på næsen, hvis man ikke beskytter sig, siger Henning Gisselø.

Det bliver varmest på Sjælland, mens det bliver køligst i Sønderjylland fredag, siger meteorologen.

Lørdag og søndag bliver ifølge Henning Gisselø også 'nogle fine sensommerdage' med først skyer og senere en del sol til hele landet.

Dog bliver det ikke helt så varmt, som det kan blive fredag, men stadig op omkring de 20-21 grader. Om natten falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader.

Hele weekenden holder vejret tørt.

- Vi begynder at se, at det kan blive et problem for brandfareindekset, at der ikke kommer noget regn, siger Henning Gisselø.

Mandag kan der falde en smule regn, selv om vejret lader til at byde på fine sensommerdage en uge frem endnu.

Det er ifølge meteorologen ikke usædvanligt, at september er en tør måned. Mere usædvanligt var det, hvor kølig august endte med at blive.

Således fremgår det af DMI's hjemmeside, at sidste måned blev den koldeste august i 16 år med en gennemsnitstemperatur på 15,7 grader.

Det er 1,2 grader koldere end gennemsnittet for de seneste 30 år.