Seriehærværk på Østerbro: Hvem ødelægger vores dyre biler?

Da Julie Lindberg-Levin og hendes mand købte en SUV i slutningen af maj, vidste de ikke, at de ufrivilligt var blevet en del af en gruppe af borgere, der jævnligt bliver udsat for omfattende hærværk.

Fire dage efter familien havde hentet den nye bil, skulle de på weekendtur. De havde netop parkeret foran lejlighedens opgang efter arbejde og skulle op og hente de færdigpakkede tasker.

Men da de kommer ned igen, er bilen blevet ødelagt på den ene side.

- Det er ikke bare sådan almindelige ridser, man lige kan lave med en nøgle. Det er store ridser, hvor lakken er fuldstændig splintret, fortæller Julie Lindberg-Levin, der er kvalitetsmedarbejder i et medicinalfirma. Hun tror, at ridserne er lavet med en form for værktøj.

Det skulle blive det første hærværk på hendes bil, der nu betyder, at hun konstant er på vagt over for folk på gaden. Når hun lufter sin hund om aftenen, går hun forbi bilen for at se, om nogen har været på spil igen.

- Vi er ved at blive vanvittige. Det er virkelig frustrerende, og nu har folk jo slet ikke lyst til at parkere ved deres eget hjem.

Julie Lindberg-Levin har fået lavet ridser i sin bil ad seks omgange. Men hun er langtfra den eneste med problemet. Foto: Jonas Olufson

50 ødelagte biler

Hun lagde et billede af den ridsede bil på det sociale medie Instagram. Det fik en nabo til at henvende sig til hende. Naboen fortalte, at hun langtfra var den første i området, der oplevede det.

Siden januar har en eller flere personer nemlig hærget i området på Østerbro, der ligger op ad Trianglen.

Da Julie Lindberg-Levin først begyndte at tale med folk i området, åbnede det op for et helt net af naboer, der i mere end et halvt år har været udsat for utallige episoder af hærværk rettet mod deres biler. Sammen har de optalt omkring 50 biler, der er blevet ødelagt, mens de har været parkeret i området.

Vores store biler er smadret for hundredtusindvis af kroner

Systematisk hærværk

Det virker mærkeligt, at nogen går rundt og ridser biler på Østerbro gennem otte måneder. Men fremgangsmåden er den samme hver gang, og ridserne ligner alle hinanden.

Det er altid biler af typen SUV - en sportsbil, der er både højere og bredere end de fleste biler.

- Det er så målrettet, fortæller Julie Lindberg-Levin.

- Det skal bare være de dyre. Gerne BMW'er og Volvo'er. Men Range Rovere er hærværkspersonen også rigtig glad for, fortæller Julie Lindberg-Levin. Hun har fået lavet ridser i sin bil ad seks omgange.

De dyre biler er et yndet mål for den eller de gerningspersoner, der hærger gaderne på Østerbro. Foto: Jonas Olufson

Først dukker der en rids op på den ene del af bilen. Så kan der gå en dag, en uge eller flere uger, før en ny ridse dukker op på en anden del af bilen. Sådan fortsætter det, indtil alle flader på bilen er ødelagt.

Det siger Københavns Politi om sagen - Vi er meget opmærksomme på, at der igennem en længere periode har været udøvet hærværk mod biler på Østerbro, siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard hos Københavns Politi. - Det er noget, vi tager alvorligt. Vi har en efterforsker, der kigger på det, og så har vi nærpolitiet i området, der også har fokus på, at det er noget, der sker. Vicepolitiinspektøren kan ikke oplyse, hvor mange anmeldelser, der i alt ligger på hærværket i området. Men han bekræfter, at der er flere end de knap 30, som Ekstra Bladet er bekendt med. - Problemet med anmeldelserne er, at selvom vi kan se et mønster i hærværkene, så kan det være meget forskelligt, hvornår på dagen, det sker. - Vores nærpoliti går rundt i området, men vi har ikke noget signalement på personen. Vi har ikke ret meget at gå efter. Der er ikke videoovervågning i de områder, og der ikke nogen, der har set nogen gøre det, fortæller Jesper Bangsgaard. - Det eneste, vi ved, er, at der bliver brugt en spids genstand. Jesper Bangsgaard fortæller også, at de endnu ikke har beviser eller anden baggrund for at kunne efterforske handlingerne inden for et bestemt motiv. Men han nævner, at mulige motiver kunne være misundelse, mangel på parkeringspladser, eller slet og ret personer, der har set sig sure på en bestemt SUV-bilejer, men ikke aner, hvilken bil vedkommende ejer. Københavns Politi opfordrer borgere, der ser noget, til at kontakte politiet. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har talt med beboere i området, der har fået omlakeret hele eller dele af bilerne efter hærværkene. Beløbene løber fra omkring 30.000 og helt op til 82.000 kroner for reparationerne.

De mange anmeldelser og den manglende handling har gjort, at mange beboere, som Ekstra Bladet har talt med, har opgivet at fortsætte med at anmelde for de mindre ridser, ligesom de ikke længere vil spilde penge på at få omlakeret bilerne, da bilerne alligevel bliver ødelagt med det samme igen.