Seruminstitut bekymret: Indisk coronavariant spreder sig

Den indiske coronavariant, den såkaldte Delta-variant, er på fremmarch.

Ikke bare i England, hvor den har udskudt den fulde genåbning fire uger, men også herhjemme.

Mandag kom det frem, at 800 elever på Grønnevang Skole i Hillerød er blevet sendt hjem efter fund af varianten.

- Det er en variant, vi er bekymret for, og som vi rigtig gerne vil holde nede, så længe vi kan, siger konstitueret faglig direktør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause.

- Det skyldes, at den ifølge engelske myndigheder er op til 50 procent mere smitsom og muligvis mere alvorlig end andre varianter.

- Den ser ud til at være forbundet med en øget risiko for indlæggelse, siger hun.

Siden begyndelsen af april er der konstateret 154 tilfælde af Delta-varianten herhjemme. Halvdelen af tilfældene er rapporteret inden for de seneste tre uger.

Hovedparten af tilfældene kan relateres til udlandsrejser. Men der er også tilfælde, hvor smitteopsporingen ikke har kunnet finde en kobling til rejser.

- Vi har nogle smittekæder, hvor vi ikke kan se en relation til en rejse. Det er det, vi kalder samfundssmitte. Det er heldigvis på et lavt niveau, siger Tyra Grove Krause.

Vaccinerne mod covid-19 ser ud til at være effektive mod Delta-varianten.

Men hvor beskyttelsen mod andre varianter indtræder allerede kort tid efter første vaccinestik, skal man være fuldt vaccineret med to stik, før man opnår en tilsvarende beskyttelse mod Delta-varianten.

- Det ser ud til, at man har lidt lavere beskyttelse mod Delta-varianten, hvis man kun er vaccineret med ét stik. Men hvis man har to stik, er man godt beskyttet, siger Tyra Grove Krause.

Myndighederne har iværksat intensiveret smitteopsporing, når Delta-varianten dukker op.

Det betyder, at ikke bare nære kontakter, men også nære kontakters nære kontakter bliver kontaktet og bedt om at lade sig teste.

Ifølge Tyra Grove Krause gælder det om at holde virusvarianten stangen hen over sommeren, så endnu flere kan få de to vaccinestik og dermed blive beskyttet mod den.

- Det kan godt være, at vi ikke kan forhindre, at den spredes. Men vi kan prøve at holde den i ave med de værktøjer, vi har.

- Det viser bare, at vi stadig er i en epidemi. Størstedelen af befolkningen er ikke vaccineret endnu, så vi er stadig sårbare, siger hun.

25,7 procent af befolkningen - svarende til hver fjerde dansker - er fuldt vaccineret med to vaccinestik.