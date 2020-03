Seruminstituttet: Det sker der hvis alt åbner efter påske

Mette Frederiksen har mandag aften luftet muligheden for, at Danmark så småt kan begynde at åbne igen efter coronakrisen, når vi når på den anden side af påske.

Statsministeren understregede dog, at det kræver, at man overholder alle tiltag indtil da og sørge for at holde afstand til sine medmennesker.

Hun understregede samtidig også, at der bliver tale om en gradvis åbning. Og det er der en rigtig god grund til, lyder det fra Statens Serum Institut.

Hvis hele landet bliver åbnet igen efter påske, risikerer vi nemlig at epidemien rammer for fuld udblæsning igen.

- Så kommer vi til at stå i en situation som den, vi har i Italien, Spanien eller USA. Det ville være dybt uforsvarligt at åbne samfundet helt op, er vores vurdering. Det skal ske gradvist, lyder det fra faglig direktør Kåre Mølbak på mandagens pressemøde.

To kurver

Samtidig med pressemødets afholdelse, har seruminstituttet udgivet en rapport, hvor de analyserer den foreløbige smittespredning og prognoserne for fremtiden.

Og her fremgår det da også klart, at en total genåbning af landet vil betyde, at sundhedssystemets kapacitet uomtvisteligt bliver utilstrækkelig, hvis epidemien får lov til at fortsætte uhindret.

Ifølge Statens Serum Institut er der stor risiko for, at sundhedsvæsnets kapacitet bliver overgået, hvis hele landet åbner efter påske. Den blå kurve er det mest optimistiske scenarium, mens den sorte er pessimistisk. Den stiplede linje er sundhedsvæsnets kapacitet. Instituttet vurderer, at vi realistisk vil lande mellem den sorte og blå kurve - altså over den maksimale kapacitet. Y-aksen viser antallet af patienter i intensiv behandling. Grafik: Statens Serum Institut

Hvis der i stedet bliver tale om en gradvis åbning, som regeringen lægger op til, vil sundhedsvæsnet bedre kunne følge med, og risikoen for at overgå den fulde kapacitet er væsentligt mindre.

Ved en gradvis åbning vil smitten spredes langt mere ud, og risikoen for at sunhedsvæsnets kapacitet bliver overgået er væsentligt mindre. Grafik: Statens Serum Institut

Kåre Mølbak understreger lige som Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at der stadig er tale om en alvorlig situation, og at det er vigtigt, at man fortsætter med så vidt muligt at holde afstand til andre og blive hjemme, hvis man føler sig syg.

- Det er en rigtig glædelig udvikling, men det betyder selvfølgelig ikke at epidemien er overstået. Jeg vil advare stærkt imod, at vi er alt for optimistiske, lød det fra Kåre Mølbak på pressemødet.

- Når vi snakker om, at vi er på den grønne kurve, er der jo ikke tale om, at det er en lykkelig situation, for der er stadig folk, der vil blive alvorligt syge.

Han fortæller samtidig, at alt tyder på, at de danske tiltag har gjort en forskel, og at smittespredningen er halveret i forhold til i epidemiens indledning. Af Statens Serum Instituts rapport fremgår det, at man estimerer, at smittetrykket er faldet fra 2,6 12. marts til 1,4 24. marts. Det svarer til, at en person, der er inficeret med covid-19 i gennemsnit smitter 1,4 andre i stedet for 2,6.

I Danmark er epidemien da også betydeligt mere under kontrol end i nogle andre lande i Europa, selvom andre lande har lavet tiltag svarende til dem, Danmark har lavet.

Ifølge Kåre Mølbak skyldes det, at Danmark har været proaktiv med indsatsen i stedet for at reagere, efter epidemien har fået fat for fuld kraft.