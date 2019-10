Set af millioner: Fireårig afbryder Tyrkiet-breaking

Har man prøvet at have sine børn med på arbejde, ved man formentlig, at dét og privatliv ikke altid er den heldigste blanding.

Det kan nemlig være svært at få arbejde fra hånden, når ungerne hele tiden søger ens opmærksomhed, men de færreste har prøvet at stå med den udfordring, mens de var på landsdækkende tv.

Det var dog, hvad national sikkerheds- og Pentagon-korrespondent for NBC Courtney Kube oplevede, da hun onsdag havde sine fireårige tvillingedrenge med på arbejde.

- Undskyld

Tyrkiet havde da netop invaderet Syrien, og med Kubes egne ord 'passede breaking news om Syrien ikke med aflevering i børnehaven', hvorfor drengene var med mor på arbjede.

Midt i opdateringen om konflikten havde den ene af drengene dog noget meget vigtigt at fortælle sin mor. Derfor traskede han ind i studiet midt i live-udsendelsen og prikkede sin mor på skulderen, mens hun forgæves forsøgte at opdatere seerne på situationen i Syrien. Det var hun dog nødt til at opgive, mens hun med et smil sagde 'undskyld mig, mine børn er her'.

Klippet blev efterfølgende delt på NBC's Twitter-konto, hvor det er blevet set mere end 3,6 millioner gange.

I 2017 blev professor Robert Kelly afbrudt af sine børn, da han var i færd med at give ekspertudsagn om situationen i Sydkorea til BBC over Skype. Se eller gense klippet, der gik verden rundt, i indslaget her. Video: AP/The Hollywood Reporter.

