Set for første gang i 150 år

Det er sker ikke hver dag, at den brune bjørn viser sig i den spanske region Galicien.

Helt præcist er det ifølge kameraholdet bag de nye billeder 150 år siden, at brunbjørnen har vist sig i området.

Det skriver blandt andet The Guardian og spanske La Region.

Bjørnen er blevet set i Invernadeiro national park nær byen Ourense, og det vækker begejstring hos holdet, der kalder videoklippet på Youtube for Montaña ou Morte (dødens bjerg red.).

- Bjørnen er en han mellem tre og fem år, og det er den første filmede i området i 150 år, oplyser de.

TV-holdet har også fanget et billede af bjørnen om natten. Foto: PR-foto

Samtidig fortæller to medarbejder i nationalparken, at teorien er, at bjørnen har levet på stedet hele vinteren. De peger på, at flere års arbejde med at skabe gode forhold for bjørnene har givet pote...

Angiveligt er den ankommet fra syd.

Du kan se hele filmen om bjørnen her.