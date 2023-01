Sex & Samfund foreslår abortgrænse på 18 uger

Generalsekretæren vil også kigge på regler om, at pigens forældre eller værge i dag skal give tilladelse til aborten, hvis hun er under 18 år og ugift

I år er det 50 år siden, at aborten blev fri i Danmark, og at abortgrænsen blev lagt på 12 uger.

Men spørger man Sex & Samfund, er den nuværende grænse ikke fulgt med tiden. Her ønsker man, at den hæves til minimum 18 uger.

Det siger Majbrit Berlau, som er generalsekretær i organisationen.

- Der kan være flere betragtninger om, hvor en abortgrænse skal ligge. Vi har set på at sikre, at rettigheden for kvinden er så stærk som overhovedet mulig.

- Vi håber på, at dette år, hvor vi får markeret de 50 år for den fri abort i Danmark, kan bruges til at få drøftet rettigheden, og hvordan den skal se ud, siger hun.

Majbrit Berlau mener også, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, at kvinden får en række sundhedsinformationer om fostret efter den 12. graviditetsuge.

Disse har kvinden ikke mulighed for at agere på, hvis der skulle være et ønske om abort, medmindre hun får tilladelse af et abortsamråd, siger generalsekretæren.

Helt præcist skal kvinden forbi samrådet, hvis hun ønsker en abort efter at have krydset tidsgrænsen på 12 uger.

Her skal en sagsbehandler, en psykiater og en gynækolog vurdere, om ønsket skal afvises eller godkendes.

- Vi synes, at det er vigtigt, at så mange kvinder som muligt træffer beslutning om egen krop.

- Og det, at man efter den 12. uge skal i samråd og andre træffer beslutningen, er ikke nødvendigvis identisk med en fri abort, siger Majbrit Berlau.

Tilbage i december meddelte Det Etiske Råd ifølge Jyllands-Posten, at rådet vil se de danske abortregler igennem og blandt andet vurdere, om abortgrænsen på 12 uger bør ændres.

Der er alene tale om anbefalinger, og rådet kan således ikke ændre abortgrænsen.

- Jeg synes, at Det Etiske Råd skal have sine diskussioner, siger Majbrit Berlau og fortsætter:

- Vi kommer med vores bud på et perspektiv, som tager udgangspunkt i hele intentionen bag den fri abort. At det er kvinden, der skal tage beslutningen om hendes krop og de sundhedsvalg, hun skal træffe, siger hun.

Generalsekretæren peger også på, at pigens forældre eller ens værge skal give tilladelse til aborten, hvis hun er under 18 år og ugift.

Men ifølge Sex & Samfund skal kvinder, der er fyldt 15 år, selv kunne give samtykke til abort. Her peger Majbrit Berlau blandt andet på, at den seksuelle lavalder også ligger på 15 år.

- Det er vigtigt at sende et signal om, at det ikke er forældrene, der skal træffe beslutningen og udøve eventuelt social kontrol om, hvorvidt en kvinde skal have et barn eller ej, siger hun.