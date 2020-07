Sexarbejdere i oprør

'Staten knalder os, men betaler ikke,' lyder en af de mange slogans.

Sexarbejdere i Hamburg er gået på gaden i et oprør. De vil i gang med at arbejde igen.

Det skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under billeder ...

'Regeringen knalder os, men betaler ikke'. Foto: Ritzau Scanpix/Fabian Bimmer

Flere steder i Tyskland er man begyndt at lempe på corona-restriktioner, og det hollandske Red Light District er åbnet igen.

Men i Hamburg afventer man endnu et grønt lys til, at lagnerne atter kan blive våde igen.

Protesterne er fredelige, men budskabet er soleklart.

'Åben bordellerne,' der lovligt opererer i Hamburgs Red Light.

Det er 'The Association of Sex Workers', der har organiseret demonstrationerne. Ifølge dem tvinger den lange nedlukning nogle af sexarbejdere på gaden for at sælge sex der, hvilket er ulovligt. Desuden mener de, at det er en langt mere farlig og uhygiejnisk måde at arbejde på.

- Prostitution er ikke til nogen større fare for smitte end andre brancher, hvor man har kropskontakt såsom massage, kosmetik, sport eller dans.

- Hygiejne er en fast del af prostitutionsbrancen, lyder det fra foreningen.