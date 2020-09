Sexisme på Ekstra Bladet: Jeg har aldrig fortalt det til nogen

Kære Poul Madsen og Ekstra Bladets direktion

Ekstra Bladet har et problem. Og det er jeres ansvar.

Vi er alle tidligere og nuværende praktikanter, freelancere og medarbejdere på avisen det seneste årti, og vi har alle oplevet i større og mindre grad den sexistiske kultur, der hersker på arbejdspladsen.

Nogle overværede, når der blev kastet nedgørende jokes hen over bordene. Andre måtte tåle nedladende kommentarer om deres udseende eller lumre mails, mens nogle endda fysisk oplevede seksuelle krænkelser, der grænser til eller ligefrem var overgreb.

På Ekstra Bladet starter det for nogle allerede i det øjeblik, man har sin første, sårbare dag på avisen. For andre er det en mere langsom indgang i en mandsdomineret kultur, hvor det at tale om og til andre kvinder på en nedsættende og/eller seksuel måde er dagligdag. For andre igen kan der også være tale om enkeltstående hændelser eller oplevelsen af at blive forskelsbehandlet i forhold til sine mandlige medpraktikanter eller kollegaer.

Men dette brev skal ikke handle om de specifikke hændelser, om de enkelte overordnede mænd, eller for den sags skyld kvinder, som faciliterede, at det fandt sted. Det kan man i forvejen læse om i medierne i disse dage. Dette brev er en besked til jer, ledelsen, om at få gjort op med den mandsdominerede, patriarkalske og sexistiske kultur, hvor især kvindelige løstansatte og praktikanter er udsatte.

Under vores tid på avisen gik nogle til sine respektive praktikantvejledere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsmænd. Men lige lidt hjalp det. Nogle blev direkte afvist, men fælles er, at ingen gjorde noget - eller vidste hvad der skulle gøres - ved disse oplevelser.

Det skal gøres klart over for lederne på diverse redaktioner, at de har ansvaret for tonen blandt deres medarbejdere, og at ingen skal føle sig utrygge. Der bør være nultolerance over for mobbere og seksuelle krænkere, og der bør skabes en lige og sikker vej, hvor praktikanter, løstansatte og medarbejdere hver især kan berette om deres oplevelser og vide, at de bliver taget seriøst - og at der skrides til handling. Det er slut med at holde hånden over krænkerne og den mandsdominerede kultur, og det er tid til at stille sig bag de mest udsatte.

Så Poul Madsen og EB's direktion, vi håber, I med dette brev forstår, hvorfor 'kun' to sager er endt på chefredaktørens bord. Og vi er her for at fortælle jer, at der findes langt flere.

Vi håber, at det på Ekstra Bladet fremover vil blive tryggere for alle - både mænd og kvinder - at gå på arbejde, og derfor bryder vi nu stilheden.

Hvis Poul Madsen og/eller andre medlemmer af direktionen vil høre mere om og lære af vores oplevelser, så vil vi under et møde gerne uddybe dem og komme med forslag til, hvordan Ekstra Bladet kan blive et sikkert sted for alle.

På vegne af

46 tidligere og nuværende praktikanter, freelancere og medarbejdere.