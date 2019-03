Sexleg endte galt i Randers: Brandvæsen måtte redde forladt mand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Mandag morgen blev brandvæsnet i Randers kaldt ud til en noget utraditionel opgave.

Her havde en yngre mand nemlig i ren og skær desperation ringet myndighederne for at slippe ud af et par håndjern, som han ikke selv havde nøglen til.

Det skriver Randers Amtsavis.

Aldrig prøvet lignende

Derfor rykkede Beredskab og Sikkerhed Randers ud til lejligheden i det nordlige Randers. Det fortæller indsatsleder Christian Nøddelund til avisen.

- Vi blev kaldt ud til en etageejendom på Skelvangsvej, hvor vi blev mødt af en mand, der hang fast i et par håndjern. Der var ingen nøgle, så vi endte med at klippe håndjernene op med en boltsaks, fortæller indsatsleder Christian Nøddelund fra Beredskab og Sikkerhed Randers.

Christian Nøddelund deltog ikke selv i befrielsesaktionen, og derfor kan han af gode grunde ikke kommentere, hvorvidt manden havde underbukser på eller ej.

Det er også uvist, om det er en vred kæreste, der havde efterladt manden fastspændt til sengen, lyder det fra indsatslederen

- Men uanset hvad, var det en af de opgaver, der skiller sig ud. Jeg har i hvert fald aldrig prøvet noget lignende, griner han.