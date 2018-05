Sexsygdomme udvikler sig til epidemi: Så farlige er de

Det er aldrig rart at skulle fortælle en sexpartner, at man har fået en kønssygdom efter at have tilbragt en hyggelig stund sammen.

Det kan dog være nødvendigt, hvis vi skal undgå en 'epidemi'.

Flere og flere danskere bliver ramt af kønssygdomme som klamydia, syfilis og gonorré, og det kan gå hen og få alvorlige konsekvenser, hvis det ikke bliver opdaget i tide, siger Helle Kiellberg Larsen, der er leder af klinik for kønssygdomme og speciallæge i hud- og kønssygdomme på Bispebjerg Hospital til Ekstra Bladet:

- Så bare fordi man ikke kan mærke noget, skal man ikke negligere kønssygdommene.

Syfilis

Syfilis giver symptomer hos de fleste, og derfor vil man oftest nå at søge læge, inden det går helt galt.

- Men syfilis kan ligne andre ting, så det er ikke altid, at det bliver fanget, siger Helle Kiellberg Larsen.

Hvis sygdommen ikke bliver opdaget i tide, kan syfilis i værste tilfælde brede sig til hjernehinderne, og det kan få alvorlige konsekvenser.

- Hvis man får neurosyfilis i de sene stadier, kan man få problemer og blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Man kan få vrangforestillinger, blive dement eller få en påfaldende gang, fordi sygdommen påvirker nervesystemet, siger hun.

Flere og flere danskere bliver smittet med syfilis, der potentielt kan give neurologiske problemer. Foto: Peter Hove Olesen/Polfoto

Normalt ser man mest syfilis blandt mænd, der dyrker sex med mænd, men hvis det breder sig blandt heteroseksuelle, så opstår der et problem.

- Der er mange læger, der ikke er vant til at se sygdommen, og derfor kan de let overse den, fordi de måske tror, at det er en anden type udslet, som folk kommer med.

- Det er faktisk mere risikabelt at være heteroseksuel og få syfilis, fordi den er så sjældent hos heteroseksuelle, lyder vurderingen fra Helle Kiellberg Larsen.

At der sker en spredning til det heteroseksuelle miljø kan aflæses i, at tallet af gravide, der har syfilis, er stigende.

- Der er et vis antal gravide hvert år, der bliver testet positive for syfilis, og det vidner om, at der sker en smitte i det heteroseksuelle miljø - men heldigvis nede i et lavt niveau.

Hvis man har syfilis, mens man er gravid, kan det få alvorlige konsekvenser for fostret, oplyser Helle Kiellberg Larsen.

- Det har en stor betydning, hvis ikke det bliver opdaget, fordi det kan medføre abort eller dødfødsel i værste tilfælde.

Gonorré

En anden kønssygdom, der kan få fatale konsekvenser hos både mænd og kvinder, er gonnoré.

- Kvinder kan få en svær underlivsinfektion, og det kan give problemer med aflukkede æggeledere, så man ikke kan få børn.

- Mænd kan få bitestikelbetændelse, og hvis man har det på begge sider, så kan det muligvis også påvirke deres forplantningsevne.

Gonorré kan give problemer med underlivet og i værste tilfælde påvirke evnen til at få børn. Foto: Shutterstock

Men det er ikke kun forplantningsevnen, det kan gå ud over, hvis man har gonnoré. Hvis ikke man får vasket sig ordentligt efter et toiletbesøg og gnider sig i øjnene bagefter, kan det give øjenbetændelse forudsat, at man har gonnoré.

- Så kan man potentielt set miste synet på øjet, hvis ikke det bliver behandlet, siger Helle Kiellberg Larsen.

Gravide kan også overføre sygdommen til barnet, så det får øjenbetændelse, og ifølge Helle Kiellberg Larsen er der en risiko for, at kvinder i mindre grad mærker symptomer, end mænd gør.

Det skyldes blandt andet, at gonnoré kan smitte via oralsex og sætte sig i svælget.

- Der er rigtig mange, der ikke betragter oralsex, som usikker sex, men det er det.

- Du kan smitte med både syfilis, gonore og til dels også klamydia gennem oralsex. Det skal man være klar over, og det er ikke sikkert, at man selv mærker noget til det, men det kan sagtens smitte.

Risikoen for at sygdommen udvikler sig er ikke så stor, når man ikke har symptomer, men man kan sagtens give det videre, og så er det svært at få bugt med 'epidemien'.

Klamydia

Klamydia har mange af de samme konsekvenser som gonnoré, fortæller Helle Kiellberg Larsen.

Det er bestemt ikke kun kvinder, der kan få alvorlige konsekvenser af kønssygdomme. Mænd kan også blive sterile. Foto: Sasun

- Det farlige ved klamydia er, at kvinderne kan få underlivsinfektion og kroniske underlivssmerter, hvis det ikke bliver opdaget i tide.

Derudover kan det også få alvorlige konsekvenser for ens fremtidige graviditet.

- Der også risiko for graviditet uden for livmoderen, hvis ens æggeledere er vokset sammen.

For mænd gælder det også her, at de kan få bitestikelbetændelse af klamydia, hvilket kan påvirke deres forplantningsevne, og i gravide kvinders tilfælde kan sygdommen, ligesom gonorré, bringes videre til barnet.

- Klamydia kan også give øjenbetændelse, og det kan det også gøre hos nyfødte, og derfor skal man være opmærksom på at nyfødte, der har øjenbetændelse, bliver undersøgt for klamydia, lyder rådet fra Helle Kiellberg Larsen.