SF kalder i samråd om drikkevands-krise

Onsdag aften modtog samtlige af folketingets politikere et brev med Danske Vandværker, DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) og Danmarks Naturfredningsforening som afsendere.

Brevet er et regulært S.O.S, hvori det slås fast med syvtommersøm, at der må handles politisk lige nu, hvis vi skal sikre os, at også kommende generationer kan drikke vandet fra de danske haner.

- Det bliver sværere og sværere for vandværkerne at finde rent vand, derfor ønsker vi en samlet plan, som for alvor kan fremtidssikre vores drikkevand. Vi mener, at grundvandsparker, hvor vi så at sige dyrker drikkevand, er en både god og realistisk metode. Vi har ikke brug for flere analyser, vi har brug for, at politikerne handler, før det er for sent, siger direktør i Danske Vandværker, Susan Münster.

Carl Valentin, miljøordfører hos SF, er træt af at vente og høre på ukonkrete meldinger om, hvad der skal gøres for at sikre rent vand i de danske haner. Nu kalder han miljøministeren i samråd. Foto: Jens Dresling

Hos SF har man allerede et udspil klar, og ifølge partiets miljøordfører, Carl Valentin, vil det blive ét af hovedkravene i de kommende finanslovsforhandlinger. Desuden vil han med udgangspunkt i brevet og de nyeste målinger af vandboringer kalde miljøministeren i samråd hurtigst muligt.

- Når miljøministeren taler om det her, så er det ukonkret og med uld i mund. Det kan vi ikke længere acceptere.

- Det har længe stået galt til, men med de nye tal kan vi se, at det bliver værre og værre. Boringer lukkes, fordi grænseværdier overskrides, og ingen ved, hvor længe det kan fortsætte. Det er en menneskeret, at der kommer rent og frisk vand ud af hanen, og sådan skal det fortsætte, siger han til Ekstra Bladet.

Giftfri områder er løsningen

De tre parter bag brevet foreslår i fællesskab, at der oprettes såkaldte grundvandsparker. Begrebet dækker over områder, hvor der hentes drikkevand op fra grundvandet, og som derfor i et beregnet areal holdes helt fri for pesticider og anden gift, der kan trænge ned i jorden og forurene vores drikkevand.

Det initiativ bakker SF helt op om, og ud over grundvandsparker vil partiet afsætte 100 millioner kroner hvert år til 'en styrket indsats mod andre kilder til forurening og til oprensning af forurenede grunde i vandindvindingsområderne'.

Også Venstre stiller spørgsmål Også i blå blok har brevet fra vandværker og naturforeningen givet genlyd, og alvoren mærkes. Jacob Jensen (V) har sendt flere spørgsmål til Lea Wermelin, efter han har modtaget nødråbet fra Danske Vandværker, DANVA og Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Benjamin Kürstein I et mailsvar til Ekstra Bladet skriver Venstres miljøordfører Jacob Jensen: 'Vores drikkevand i Danmark er helt unik, og det skal vi værne om. Jeg bliver stærkt bekymret, når jeg læser opråbet fra DANVA, Danske Vandværker og DN til Folketinget.' 'Jeg tager branchens opråb meget alvorligt, og jeg har derfor i dag sendt en række spørgsmål afsted til miljøminister Lea Wermelin, så vi kan sørge for, at der bliver taget hånd om problemet med pesticider og gift i vores drikkevand fremadrettet.'

Wermelin: Vi er i gang

Ekstra Bladet har bedt miljøministeren om en kommentar til brevet og til de nyeste tal, der viser en stadigt stigende mængde forurenede drikkevandsboringer.

- Det er helt naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Det skal det også være for vores børn og børnebørn. Jeg deler i den grad bekymringen over, at vi finder rester af sprøjtemidler og nye stoffer i vores grundvand, og det er et klart signal om, at vi skal styrke kontrollen og beskyttelsen af vores drikkevand.

- Sammen med et bredt flertal i Folketinget har vi afsat penge til og gennemført de første massescreeninger af Danmarks grundvand for netop at få undersøgt for hundredevis af flere stoffer, og vi har forbudt sprøjtning tæt på vores drikkevandsboringer.

- Jeg har også sat gang i en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand. Senere på året skal vi forhandle en ny pesticidstrategi, og her er jeg optaget af, at der er tryghed om vores drikkevand, siger Lea Wermelin til Ekstra Bladet.

Forureningen stiger år for år

De seneste målinger, der er foretaget i foråret 2021, viser, at der i langt over halvdelen af boringerne er fundet pesticidrester i det vand, der pumpes ud i danske haner. I 57,9 procent af alle aktive boringer er fundet et eller flere stoffer, og i 11,7 procent er mængden over de tilladte grænseværdier. Og ser man på de seneste år, stiger antallet af forurenede boringer år efter år.

I forhold til 2016 er andelen af fund i drikkevandsboringer steget med ca. 130 procent. Nogle af de hyppigst fundne giftrester er DMS - N.N-dimethylsulfamid, DPC – despehnylchloridazon, BAM - 2,6-dichlorbenzamid, men også godkendte sprøjtegifte findes i grundvandet f.eks. glyphosat (Roundup), hormonmidler og 1,2,4-triazol, et nedbrydningsprodukt fra en række svampegifte, som i dag er godkendte til brug ved dyrkning af korn.

Løsningen for mange vandværker på de stadigt flere fund, hvor grænseværdierne i specifikke boringer er overskredet, er at fortynde det med renere vand, indtil man når en mængde under de tilladte værdier.

- Men det siger sig selv, at det kan man ikke blive ved med. På et tidspunkt vil vi løbe tør for rent vand at fortynde det forurenede med, forklarer Walter Brüsch, politisk rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening til Ekstra Bladet.