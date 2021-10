SF vil have nyt retoucheringsmærke

Det skal være slut med at fjerne rynker, bumser og dobbelthager fra reklamer i bybilledet. I hvert fald hvis det står til Socialistisk Folkeparti i Aarhus. Det skriver TV2 Østjylland.

Initiativtageren er byrådsmedlem Mette Bjerre. Hun mener, at reklamer, hvor modellen har været udsat for såkaldt retouchering, skal bære et særligt retoucherings-mærke.

- Vi ved, at unge mennesker mistrives i Danmark, og en af de ting der øger mistrivslen, er et fokus på vores kroppe og den måde, vi skal se ud på, fortæller hun til TV2 Østjylland.

- Hvis man hele tiden bliver bombarderet med kroppe, der er så perfekte, at det er helt urealistisk, så kan man heller ikke tro på, at man selv ser godt nok ud.

Mette Bjerre mener, at Aarhus Kommune har et ansvar for unge menneskers trivsel og bør derfor ikke sende signaler om, at man skal se ud på en bestemt måde.

Forslaget om et retoucherings-mærke møder dog modstand hos regionsrådsmedlem for Liberal Alliance Jakob Rixen.

- Jeg synes, at det er et dårligt forslag. Jeg antager som udgangspunkt, at professionelle billeder er retoucherede. Jeg tror ikke, at borgerne bliver klogere af, at der kommer et mærkat på, der siger, at billedet er retoucheret, siger han.

Han anerkender dog, at retoucheringen kan give særligt unge piger et forkvaklet billede af, hvordan de bør se ud, men mener samtidig ikke, at kommunalpolitikerne bør bede virksomhederne om at skilte med, hvorvidt et billede er retoucheret eller ej.

I stedet mener han, at det er op til forbrugeren at vurdere, om billedet er for retoucheret. Og skulle det være tilfældet, kan forbrugeren undlade at købe produktet.

Selv understreger han, at hans eget billede på de kommende valgplakater ikke er retoucheret, men at der blot er ændret lidt på lysstyrken.

Og spørger man Mette Bjerre fra Socialistisk Folkeparti, om de aldrig selv har hængt plakater op, hvor modellen var retoucheret, er svaret:

- Ikke så vidt jeg er klar over. I hvert fald ikke i Aarhus.

På trods af modstand fra Liberal Alliance står forslaget om et retoucherings-mærke med et byrådsflertal i ryggen og forventes at blive vedtaget til byrådsmødet onsdag. Mette Bjerre håber, at det vil ændre på forekomsten af retoucherede reklamer og valgplakater.

- Forhåbentligt vil det påvirke reklamebureauerne på den måde, at de vil bruge færre retoucherede kroppe, fordi de vil være interesserede i ikke at have sådan et mærke plastret hen over deres plakater.

