Shamaner på fremmarch

Slangeskind, tranceritualer, bevidsthedsudvidende ceremonier og trommedans hitter hos briterne.

For ifølge den seneste folketælling er shamanisme nu den hurtigst voksende religion i Storbritannien.

I 2011 var der 650 briter, der praktiserende shamanisme. Mens der i 2021 var 8.000. Den massive fremgang skyldes altså primært små tal.

Men det gør stadig shamanisme til den hurtigst voksende religion i Storbritannien.

- Shamanisme appellerer til mange mennesker, fordi det tilbyder en alternativ måde at opleve verden på, skriver mediet The Conversation, der ligesom andre britiske medier har fortalt om fremgangen.

Utilfredshed med eksisterende religioner

Shamanisme tælles altså som religion, men mange opfatter det mere som en spirituel eller åndelig praksis.

Shamanisme bruger en shaman, som er en slags leder, for at føre de praktiserende til healing.

Ofte ved bevidsthedsudvidende ceremonier. Nogle har brugt bevidsthedsudvidende stoffer i deres praksis.

Shamanen har evnen til at kommunikere med ånderne og guderne.

Shamanen og shamanisme kendes i forskellige udgaver fra en række forskellige kulturer.

The Conversation skriver, at folk søger mod shamanisme i voksende frustration over institutionaliserede religioner og deres manglende evne til at tilbyde mennesker en personlig forbindelse til deres tro.

I stedet søger mange mennesker efter alternative måder at opleve og forstå verden på, og shamanisme synes at appellere til denne efterspørgsel.

- Folk bliver klar over, at vores måde at leve på er ved at gå fra hinanden. Folk oplever, at de ikke længere ønsker noget udefra til at reparere dem. De leder efter noget, der nærer dem indadtil og også styrker dem. Det er, hvad shamanisme gør, udtaler Matt Guy, fra Northern Drum Shamanic Centre i Storbritannien, til avisen The Guardian.

Klimaet og covid kan spille ind

The Guardian skriver, at den massive stigning kan have noget med Covid-pandemien at gøre. At folk ønskede at komme mere i kontakt med naturen.

Alexander Alich, som forsker i emnet ved Birmingham University, udtaler til The Economist, at shamanismens appel går på tværs af alder, race og klasse.

En årsag er klimaændringer. Næsten én ud af 20 briter sagde, at de oplevede klima-angst i 2022.

- Shamanisme placerer alle ting i naturen på lige fod. Hedenskab, en anden religion med rod i naturen, er også i fremmarch. Det giver folk et åndeligt udløb for deres politiske overbevisninger (om klimaændringer. red), udtaler Simon Buxton fra et shamanistisk uddannelsescenter til The Economist.