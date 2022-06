Shanghai indfører ny corona-nedlukning: Millioner ramt

De kommende dage skal over to millioner kinesere bosat i Shanghai-distriktet Minhang holde sig indenfor

Så er den gal igen i million-byen Shanghai i Kina, der i månedsvis har været underlagt enormt strikse corona-restriktioner.

Dårligt var de sluppet ud af en to måneder lang lockdown, før borgere i dele af byen torsdag morgen lokal tid endnu en gang blev beordret til at holde sig indendørs de næste to dage.

Det beretter nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Kina fører en særdeles striks corona-politik, hvad angår restriktioner. Foto: Hector Retamal/Ritzau Scanpix

2,4 millioner beboere

Ifølge mediet er der tale om Shanghai-distriktet Minhang. Distriktet huser omkring 2,4 millioner kinesere.

Lørdag skal de testes, og når det er overstået, vil nedlukningen blive afsluttet.

Onsdag blev der registreret fire nye tilfælde af coronasmitte i zoner, som allerede var under nedlukning.

Ingen af tilfældene var altså i Minhang.

I modsætning til store dele af verden har Kina fortsat strenge corona-restriktioner. Myndighederne i landet arbejder således ud fra et mål om at have nul smittetilfælde.