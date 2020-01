Shitstorm hos Yousee: - Direkte til grin!

Det vælter ind med sure beskeder på YouSees Facebook-side

For en masse af de danskere, der er stået op og har tændt fjernsynet, er 2020 kommet lidt skidt fra start.

Endnu engang - fristes man til at sige - er der nemlig koks i maskineriet hos YouSee, der som bekendt ikke længere tilbyder kunderne adgang til Discoverys tv-kanaler fra dags dato.

De af YouSees kunder, der har 'bland-selv'-pakken kan således ikke erstatte de 'tabte' kanaler med andre og nye kanaler. Og det har betydet en shitstorm på YouSees Facebook-side. Her vælter det ind med frustrerede indlæg.

F.eks. fra Jesper Bøge, der skriver:

- Hvad skal man snart sige til YouSee. I snyder og bedrager jeres kunder. Har tænkt længe, jeg ikke ville opsige mine ting hos jer, men det her er så ringe fra jeres side. Det er direkte til grin!

Teknisk fejl

Hos YouSee bekræfter man fejlen.

- Det er rigtigt, at folk lige nu ikke kan erstatte de inaktive kanaler med andre kanaler i deres bland-selv-pakker. Det skyldes en teknisk fejl, og det vil jeg selvfølgelig gerne beklage, lyder det fra YouSees pressevagt Mai-Britt Noe.

- Det har ikke været nogen hemmelighed, at Discovery-kanalerne skulle forsvinde fra YouSee pr. 1. januar og alligevel er der bøvl. Det svarer lidt til DSB, der er overraskede over sne på togskinnerne. Burde I ikke kunne have planlagt det lidt bedre?

- Det er desværre sådan, at der opstår tekniske fejl en gang imellem, men det er selvfølgelig rigtig beklageligt. Jeg har gode kollegaer til at arbejde på sagen lige nu.

Mai-Britt Noe har dog fortsat intet overblik over, hvor lang tid det vil tage at udbedre fejlen.