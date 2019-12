Shitstorm om manglende juletræer fortsætter: - Fup og bedrageri!

Et juletræ er for mange danskere en obligatorisk del af julen. Men for mange kunder af firmaet 100 % Øko er tilfældet i øjeblikket noget andet.

Flere af kunderne mangler nemlig fortsat deres juletræer, selvom de var blevet lovet at have juletræerne inden 1. december.

Det har nu fået kunderne til at rase endnu mere over 100 % Øko. En af de påvirkede kunder er John Peter Ekstrand, som Ekstra Bladet har talt med.

- Vi begynder snart at overveje, om vi skal politianmelde dem (100 % Øko, red.), for det lyder virkelig som fup og svindel. Jeg synes virkelig, at det rent juridisk er direkte bedrageri. Jeg synes faktisk, det lugter af, at det er regulær fup og svindel, siger John Peter Ekstrand til Ekstra Bladet.

Falsk adresse

100 % Øko har ikke kunnet overholde, hvad de ellers lovede deres mange kunder. Firmet kunne nemlig ikke levere juletræer til tiden. Forleden skrev 100 % Øko så i et opslag på Facebook, at kunderne kunne hente deres juletræer på en adresse i Brøndby.

Der var dog bare et problem. Adressen i Brøndby eksisterer slet ikke, fortæller John Peter Ekstrand, som i sin glæde over at have udsigt til at kunne få sit juletræ tog turen ud til Brøndby, men måtte gå forgæves hjem.

- Det viste sig desværre, at juletræerne aldrig har været på adressen ude i Brøndby. Når man går ind på CVR-registret, kan man også se, at adressen er ejet af et eller andet firma. Det virker lidt, som om nogen bare har sat det her op for at lave et stunt og for efterfølgende at lukke lortet ned igen.

- Jeg synes virkelig, det lugter. Vi havde sådan lidt givet dem en frist til i dag (mandag, red.), og hvis de ikke vender tilbage, så vil jeg høre politiet i morgen og få lavet en Facebook-side og ligesom få samlet folk, som også er blevet snydt af dem. For det er meget, som de har snydt for, lyder det fra en forarget John Peter Ekstrand.

Artiklen fortsætter under billedet:

Det er juletræer som disse, som folk ikke har fået leveret til tiden. Foto: Shutterstock

John Peter Ekstrand er dog langtfra alene om at mangle juletræer. Flere af 100 % Økos kunder på Facebook raser nemlig over, at de heller ikke har modtaget deres juletræer.

'I findes ikke på adressen Kornmarksvej 10, 2605 Brøndby, som I nævner i tidligere opslag. Nu har jeg været hele bygningen rundt I er der ikke!! Tak for alt den tid man spilder på jer,' lyder kritikken blandt andet fra en rasende kunde.

Andre kunder skriver blot 'fup' på firmaets Facebook-side, så man må i den grad sige, at 100 % Øko er havnet i lidt af en shitstorm.

Beklager over for kunderne

100 % Øko er kede af, at flere kunder har oplevet ikke at få leveret deres juletræer til tiden. Derfor beklager de også mange gange og lægger sig fladt ned.

- Det startede jo tilbage i november. Vi har været alt for overrumplede og alt for begejstrede over den store interesse. Det er bestemt ikke optimalt, og vi har været på et punkt, hvor vi virkelig har sejlet. Vores kundeservice har ikke været gearet nok til opgaven. Vi vidste faktisk ikke, at juletræer ville være så stort for mange, siger salgschef hos 100 % Øko, Kristoffer Sparre, til Ekstra Bladet.

- Både kundeservicen og hele logistikken omkring setuppet har været beklagelig. Vi har ikke været klar nok, men vi blev også udfordret grundet få hænder. Her det sidste stykke tid har vi dog kæmpet i døgndrift for at få det til at lykkes, og vi har leveret over 3000 juletræer ud til glade mennesker. Men det har hundrede procent været beklageligt, lyder de erkendende ord fra Kristoffer Sparre.

100 % Øko oplyser samtidig, at folk roligt kan komme ud og hente deres juletræer på adressen ude i Brøndby. Derudover lover firmaet, at de vil være leveringsdygtige på adresser i hele Københavnsområdet.