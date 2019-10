Shitstorm rammer købmand: - Gik efter guldet i hyggesexisme

Flere opslag med kække kommentarer om kvindelige ansatte har givet REMA 1000-købmand Allan Brun problemer på Facebook.

I to forskellige opslag har REMA 1000's købmand i Uhrhøj forsøgt sig med humor i beskrivelsen af 'udfordringer' med det kvindelige personale.

'Jeg har uheldigvis fundet de eneste to hunkøn der ikke kan multitaske(blot endnu en af alle deres mangler). Håber på jeres forståelse - de er ikke sure(ikke mere end de plejer) bare koncentreret.

'Så er status overstået. Vi kom igennem trods store udfordringer med personalet. Pigerne har kun 10 finger, derfor opstod der problemer med alle de varer, hvor antallet var over 10, men på en eller anden måde kom vi igennem.'

De to opslag er ikke faldet i god jord hos foreningen 'Everyday Sexism Project Danmark'.

I et opslag på deres Facebook-side retter de henvendelse til købmanden.

'Hej Allan fra Rema 1000 Uhrhøj

Fik dine ansatte at vide ved ansættelsessamtalen, at du gik efter guldet i 100 meter hyggesexisme eller kom det som en lille lækker overraskelse hen ad vejen?'

Købmand Allan Bruun. PR FOTO.

Dybt beklageligt

Allan Bruun er ifølge ham selv for rystet til at ville udtale sig til Ekstra Bladet. Han henviser derfor til kommunikationschefen i REMA 1000 Danmark, som medgiver, at købmandens opslag ikke sad helt i skabet.

- I REMA 1000 har vi fuld respekt for kvinder, mænd og alle andre typer. Allan er en god fyr, og vi er en meget inkluderende arbejdsplads. Det er en jargon i hans butik, som er kommet ud. Det er dybt beklageligt, fordi det kan opfattes sexistisk, siger Jonas Schrøder, kommunikationschef i REMA 1000.

Det er netop jargonen, som er problematisk ifølge 'Everyday Sexism Project Danmark'.

- Det kan godt være, at folk, der kender, ham siger, at han er en god fyr. Men vi har en kultur, hvor det er normaliseret at lave sexistiske jokes, og det understøtter fordomme, som er skadelige for os allesammen. Det værste er nok, at han er chef, for når man læser de opslag, tænker jeg, at det er nedladende, og er det sådan nogle ting, man skal lytte til som kunde i butikken?

- Så bliver man lidt træt. De jokes er ikke verdens største problem, men det er stadig vigtigt at påtale, for ellers rykker vi ikke ved fordommene i samfundet, siger Zen Donen, bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark.

Opslagene er nu blevet slettet fra REMA 1000 Uhrhøjs side, hvor Allan Bruun undskylder med, at det var ment som en spøg. Men det hjælper ikke købmanden.

- Det siger de fleste, når de bliver kritiseret for den slags, 'jamen, det var bare for sjov', siger Zen Donen.

- Vi håber lidt, at han finder ud af, at man kan lave sjov uden hyggesexisme.

En del af reaktionerne er uforstående overfor behovet for en undskyldning.

'Hold nu op det er fuldstændig helt til grin, alle os der handler i Rema og kender Allan ved da det er ment i sjov. Og vi er mange der støtter op om og bliver ved med at handle i Vejles bedste Rema,' skriver Karin.

Hun bakkes op af Lotte.

'Det er kun sjovt med dine opslag, og elsker at handle i jeres butik med alle dine dejlige medarbejder.'

Mens andre er mindre imponerede.

'Det er fandme en ommer. Prøv med en reel undskyldning næste gang', skriver Helle.

Der bakkes op af Heidi, som er klar med råd til købmanden.

'Et par gratis tip til Allan

1 - Stop med at forsøge at tørre din egne uprofessionelle og sexistiske adfærd af på andre ved at fremlægge det hele som en misforståelse.

2 - Sexisme og uprofessionel ledelse er aldrig sjovt.

3 - Lad være med at bruge din kone og medarbejder som begrundelse for din uprofessionelle og sexistiske opførelse.

4 - Læg dig fladt ned, erkend din uprofessionelle og sexistiske adfærd og sig undskyld. Jeg lover iøvrigt at du ikke dør af at erkende din uprofessionelle og sexistiske adfærd....'