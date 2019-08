Shoppere skyllet væk: Tag gav efter for regnen

Shoppere i et kinesisk indkøbscenter fik sig en drivvåd oplevelse

Flere kinesiske shoppere fik sig en gevaldig forskrækkelse, da de lørdag var på indkøb i Huixing-centret i byen Dongguan.

Ud af ingenting væltede enorme mængder vand nemlig pludselig ned fra oven i en sådan grad, at en kvinde blev skyllet ned gennem centret, mens flere andre både kom til skade og blev gennemblødte. Vandets kraft ødelagde desuden flere butiksvinduer, beretter Newsflare og Mirror.

De voldsomme mængder vand skyldes tyfonen Bailu, der ramte regionen i weekenden. Med den fulgte kraftigt regnvejr og dermed store mængder vand, som samlede sig oven på det lærreds-halvtag, der dækker indkøbscentret.

Dermed var det kun et spørgsmål om tid, før lærredet ville give efter for vægten, hvilket skete sent lørdag eftermiddag lokal tid.

- Hændelsen menes at være resultat af det vandmættede lærred, der gav efter for vægten af den konstante nedbør og samling af regnvand på taget, siger en talsperson for indkøbscentret ifølge Mirror.