Shoppingcenter overvågede toiletgæster

Det er nok de færreste, der bryder sig om, at toiletbesøget bliver filmet.

Ikke desto mindre er det, hvad indkøbscentret City2 i Taastrup har gjort.

Det kan nu koste dem 350.000 kroner, efter centeret er blevet politianmeldt af Datatilsynet.

Ville sikre tryghed

Efter en klage blev Datatilsynet gjort opmærksom på, at der var opsat tv-overvågningen på flere toiletområder i City2.

Danske Shoppingcentre har forklaret over for Datatilsynet, at der havde været problemer med blandt andet hærværk på toiletterne.

For at forhindre hærværk og tyveri samt sikre tryghed overfor kunderne, havde Danske Shoppingcentre derfor opsat tv-overvågning, lød forklaringen.

En privat situation

Ved opsætningen af overvågningen havde Danske Shoppingcentre sat en sort markering på kameraet henover det sted, hvor der var opsat et urinal på et af herretoiletterne. Men Datatilsynet vurderede, at markeringen ikke i tilstrækkelig grad forhindrede, at gæsterne blev filmet, mens de benyttede urinalet.

'Det er et grundlæggende princip i GDPR, at der ikke må behandles flere personoplysninger end nødvendigt. I dette tilfælde er der tale om en meget privat situation, hvor de færreste vil forvente at blive filmet,' siger kontorchef Karina Kok Sanderhoff.

'Derfor mener vi, det skal udløse en bøde.'

Det er nu op til politi og anklagemyndighed at rejse tiltale og føre straffesagen ved domstolene.