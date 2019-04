Siamesiske tvillinger 'delt i to': Nu lever de med et ben hver

Den voldsomme operation gjorde livet værd at leve for Kendra og Maliyah Herrin

Som fire år gamle besluttede forældrene til de siamesiske tvillinger Kendra og Maliyah fra Utah i USA, at det var den rigtige beslutning at lade de to små piger gå igennem en operation, der aldrig var blevet foretaget før.

Operationen gik godt, og de to piger er i dag 17 år og lever på mange måder et normalt teenageliv.

Alligevel skiller de sig ud.

Ved operationen blev de to nemlig 'delt i to', og de har hver især kun ét ben. Det er dog ikke noget, der påvirker søstrene.

Det fortæller de om i en dokumentar på BBC med navnet 'Living Differently'.

- Når folk først hører vores historie, vil de rigtig gerne stille mange spørgsmål, men vi føler, at vi er helt som alle andre, der er bare nogle få ting, der er anderledes, fortæller Kendra i dokumentaren.

Søstrene delte både en blindtarm, bækken, nyre, lever og de to ben.

Det var kun den ene af pigerne, der kunne få nyren. Den anden måtte i dialyse flere år, før en donor reddede hende. Privatfoto

Første af sin slags

Da forældrene tog den modige beslutning, var det den første operation af den slags nogensinde. Den varede 18 timer.

Efter at have separeret tvillingerne skulle pigerne igen igennem en individuel operation, der varede otte timer.

Forældrene tog beslutningen, efter at de havde fået at vide, at tvillingerne nok ikke ville overleve længe, hvis de blev ved med at dele organer.

- Vores forældre snakkede med os om dagen, hvor vi skulle deles i to, men vi var så unge, at vi ikke forstod det, siger Maliyah i dokumentaren.

De to piger måtte blive på hospitalet i en måned, før de kunne tage hjem.

Lever livet på den bedste måde

Selvom de kun har et ben hver, holder det dem ikke tilbage.

De bruger krykker, men deltager altid i gymnastik i deres skole.

- Vi er heldige, at vi aldrig er blevet drillet i skolen, men jeg kender mange mennesker, der ikke er så heldige, fortæller Maliyah.

Det hårdeste for pigerne er, når voksne mennesker stirrer på dem. De mener begge to, at de burde vide bedre.

Men de to kan alligevel joke med deres situation.

- Det bedste ved kun at have et ben er, at du kun behøver lægge neglelak på én fod.