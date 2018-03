Sibirisk kulde og isdøgn på vej: Her bliver det værst

Vi når dårligt nok at vænne os til det lidt varmere vejr, før den sibiriske kulde vender tilbage.

Allerede midt på ugen begynder vi igen at kunne mærke kulden fra øst, og det kulminerer lørdag, hvor vi risikerer et landsdækkende isdøgn.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- Det er kulde østfra, som vi får ind igen. Det kulminerer med dagsfrost lørdag, hvor det ser ud til, at det bliver frostgrader over hele landet. Det kan godt være, at temperaturerne sniger sig lige over frysepunktet et par steder ved kysterne, men lige nu ser det ud til, at vi godt kan få et landsdækkende isdøgn, siger DMI's vagtchef Steen Rasmussen.

Et isdøgn er defineret ved, at temperaturen ligger under frysepunktet hele døgnet.

Normalt forekommer isdøgn i januar og februar, men 1. marts i år var det første isdøgn i marts i 12 år.

Føles som -15 grader

Den sibiriske kulde rammer landet sammen med en voldsom blæst.

- Det begynder at blæse op fra øst inden for de nærmeste dage. Vi kommer op på hård vind og endda kuling ved kysterne, så det bliver ret voldsomt. Vi snakker 12-13 meter i sekundet, siger Steen Rasmussen.

Alt efter den lokale temperatur vil det føles som -5 til -15 grader, oplyser vagtchefen.

Værst bliver det omkring Østersøen.

- Her vil det føles rigtig koldt, da det ser ud til, at det er i det område, at det vil komme til at blæse mest, siger Steen Rasmussen.

Fokuserer man udelukkende på temperaturerne uden at tage højde for blæsten, så er det lige nu Nordjylland, der står til at blive hårdest ramt af kulden.

Ifølge DMI bliver det allerede varmere igen søndag, hvor solen vil bryde igennem, og temperaturerne vil ligge mellem frysepunktet og tre varmegrader.