Sidst måtte politiet skride ind: Nu er der igen demonstration

Opdatering 18.09

Demonstrationen foran den israelske ambassade er opløst. Folk er nu samlet ved Den Røde Plads på Nørrebro.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er der høj musik og god stemning. Indtil videre ingen meldinger om uroligheder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sidste gang, der var demonstration foran den israelske ambassade i Hellerup 14. maj, måtte Københavns Politi bruge tåregas og knipler for at opløse demonstrationen.

Det bekræftede Ekstra Bladets mand på stedet også, som også så en demonstrant blive bidt af en poilitihund.

Politiet berettede om, at mellem 50 og 100 personer kastede sten mod både dem og ambassaden, og derfor blev demonstrationen med omkring 4000 mennesker opløst på grund af uorden.

Tirsdag 18. maj er der igen demonstration foran den israelske ambassade, hvor støtter af Palæstina vil vise deres utilfredshed med Israels ageren i konflikten i Mellemøsten.

Demonstrationen fortsatte videre på Den Røde Plads på Nørrebro. Foto: Emil Agerskov

To fængslet

Efter demonstrationen fredag 14. maj er to personer blevet varetægtsfængslet, hvor de er blevet sigtet for vold mod politiet.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), var efter fredagens demonstration ude og tage 'klar og utvetydig' afstand til de voldelige hændelser foran Israels ambassade.

Anden uge med konflikt

Konflikten er gået ind i den anden uge, og der er blevet sendt flere missiler og bomber afsted mellem Israel og Gazastriben.

Den israelske regering fortæller, at man bekæmper Hamas, der siddet på magten i Gaza siden 2006, men anklages samtidig for at angribe Gaza med uforholdsmæssig styrke. De israelske myndigheder siger herimod, at Hamas bruger civilbefolkningen som menneskeligt skjold.