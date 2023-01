Sidste chance for at ændre forskudsopgørelsen før årets første løn

Når lønnen tikker ind på kontoen i slutningen af januar, er det første løn i 2023. Det er derfor ved at være sidste chance for at rette i det nye års forskudsopgørelse, hvis udbetalingen for årets første løn skal være korrekt.

- Vi oplever hvert år en stigning i antallet af henvendelser fra borgerne i slutningen af januar, der ikke kan forstå, hvorfor årets første udbetaling er forkert, siger Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

- Det er nu, man skal gå ind og kigge på forskudsopgørelsen, hvis man vil sikre sig at få den korrekte løn udbetalt for januar måned.

Jan Møller Mikkelsen siger, at man som hovedregel skal bruge fem minutter på at tjekke sin forskudsopgørelse, hvis der er væsentlige ændringer i ens liv.

Han fremhæver eksempelvis, at man kan have fået nyt job, eller transporten til ens arbejde er ændret. I disse tilfælde er det en god idé at kigge forskudsopgørelsen igennem.

- Det jeg synes, der er særlig vigtigt i 2023, er, hvis der har været ændringer i ens boliglån.

- Hvis man for eksempel har fået omlagt et billigere boliglån til et dyrere. Det giver jo en ændring i ens renteudgifter, og det har man mulighed for at få fradrag for, siger Jan Møller Mikkelsen.

Borgere, der ikke når at rette deres forskudsopgørelser inden første udbetaling, vil i stedet få fordelt ændringerne, de laver, på årets resterende måneder.

Det vil sige, at har man for eksempel ikke anvendt sit rentefradrag i januar, vil det i stedet blive fordelt på årets resterende måneder, oplyser Skattestyrelsen.

- Det er jo aldrig for sent at gå ind og tjekke sin forskudsopgørelse. Det kan man gøre hver dag hele året rundt. Det er bare vigtigt, man gør det nu i forhold til lønudbetalingen for januar måned, lyder det fra Jan Møller Mikkelsen.