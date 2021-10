'Sidste chance for at forstå oprindelsen til corona'

WHO beretter, at en ny taskforce kan være sidste es i ærmet til at finde oprindelsen til covid-19

WHO påpeger, at en ny taskforce kan være sidste mulighed for at finde ud af, hvordan coronavirus opstod.

Det skriver BBC.

Selv om det er mere end halvandet år siden, at covid-19 blev opdaget i den kinesiske by Wuhan, sættes der fortsat spørgsmålstegn ved, hvordan virussen oprindeligt opstod.

En ny taskforce med 26 eksperter skal nu tage stilling til, om covid-19 opstod fra dyr til mennesker i den kinesiske by eller kom til verden via en laboratorieulykke.

Tilbage i februar rejste et team fra WHO til Kina for at undersøge oprindelsen til coronavirus, og her konkluderede man ifølge BBC, at virussen stammede fra flagermus, men der var fortsat behov for mere forskningsarbejde.

Ifølge selvsamme medie sagde WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, efterfølgende, at undersøgelsen var faldet til jorden grundet manglende data og gennemsigtighed fra Kina.

Nu skal den ny taskforce - Sago - tage sagen i egen hånd og undersøge oprindelsen til covid-19, men også andre patogener med højrisiko.

- At forstå, hvor nye patogener kommer fra, er afgørende for at forhindre fremtidige udbrud, siger Ghebreyesus ifølge BBC.

WHO's administrerende direktør for WHO's Health Emergencies Program, Michael Ryan, siger ifølge BBC, at Sagos arbejde muligvis kan være 'sidste chance for at forstå oprindelsen af denne virus'.