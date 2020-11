Sidste chance for feriepenge: Ni milliarder mangler

Tirsdag klokken 23.59 er sidste chance for at få udbetalt sine indefrosne feriepenge

Hvis du er en af de danskere, som ikke har fået udbetalt dine indefrosne feriepenge, skal du til at rubbe neglene. I hvert fald hvis du ønsker det.

I morgen er sidste chance, oplyser ATP, som står for udbetalingen til Ekstra Bladet:

Så meget får du udbetalt med fem ugers feriepenge

- Man skal søge inden i morgen klokken 23.59. Derefter er der lukket, siger Christian Mortensen, seniorpresserådgiver, ATP.

Han opfordrer samtidig folk, der ved, at de vil have udbetalt midlerne, til at være ude i god tid:

- Hvis man ved, at man vil bestille, så gør det i god tid. Hvis der er et teknisk problem klokken 23, kan man godt blive stresset, siger han.

I alt er der 60 milliarder til udbetaling, og på nuværende tidspunkt er der udbetalt 50,5 milliarder kroner. I alt har 2,2 millioner anmodet om udbetaling.

Danskere har over en billion i banken

- Vi har tidligere oplyst, at der var tre millioner, som har mulighed for det. Men det præcise tal kender vi ikke, siger Christian Mortensen, efter flere medier i dag har skrevet at 800.000 danskere mangler at få udbetalt.

Samtidig opfodrer han folk til at være opmærksomme på digitale svindlere:

- Vi kontakter ikke nogen pr. mail eller telefon. Vi kontakter kun via digital post.

- Så man skal selvfølgelig være opmærksom på svindlere, som forsøger at franarre ens oplysninger, siger han.

Muligheden for at få udbetalt de indefrosne feriepenge er kommet i forbindelse med corona. I den forbindelse har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) tidligere sagt en pressemeddelelse:

Feriepenge-fif: Forskel på rig og fattig

'For at vi skal lykkes med at bevare danske arbejdspladser under corona-krisen er det afgørende, at der kommer mange penge i omløb. Vi kan se, at udbetalingerne har gjort en forskel, og der er kommet mere gang i omsætningen i landets virksomheder. Jeg appellerer til, at man bruger en del af feriepengene fx i de lokale forretninger og restauranter, så vi også hjælper de danske virksomheder i en svær tid.'