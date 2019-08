Sidste chance for udryddet dyreart

Æggene fra de sidste to tilbageværende hunner skal nu kunstigt befrugtes. Det er et alt afgørende forsøg på at redde det nordlige hvide næsehorn fra komplet udryddelse

Det nordlige hvide næsehorn var reelt udryddet, da den eneste han 'Sudan' døde marts sidste år, og verden stod tilbage med to hunner, som af genetiske årsager ikke var i stand til at få unger.

Med det kunne verden så småt indstille sig på at vinke farvel til en hel art af næsehorn.

Men nu er der håb forude.

For torsdag 22. august lykkedes det at operere fem æg ud af begge hunner, og med de ti nyhøstede æg er der et fornyet håb for artens overlevelse.

Det skriver BBC News.

Æggene vil blive kunstigt befrugtet med nedfrosset sæd, hvorefter at det vil blive placeret i et sydlig hvidt næsehorn, som skal agere rugemor.

Sådan en procedure er ikke blevet gennemført før, og det er derfor ikke garanteret succes.

Her ses Najin og Fatu der er de sidste to levende eksemplarer af det nordlige hvide næsehorn. Foto: Glyn Edmunds

Najin og Fatu er Sudans datter og barnebarn, og de tre næsehorn levede sammen i Ol Pejeta-reservatet, 250 kilometer nord for Nairobi. Det var også her, Sudan åndede ud i marts 2018.

De to hun-næse horn bliver beskyttet af vagter døgnet rundt.

For den største trussel mod næsehorn er stadig krybskytter på jagt efter dyrets horn. Der blandt andet bliver brugt til traditionel medicin i Kina, selv om der ikke er nogen evidens for den sundhedsmæssige effekt.