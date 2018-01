Sidste frist: Guld på vej til boligejerne

Her skal du overveje at skifte lån

Bind renten for en længere periode

Har du planer om at blive boende i en del år endnu, kan du få mere tryghed for boligøkonomien ved at binde renten for en længere periode. Bind dog aldrig renten i længere tid end du planlægger at blive boende i din bolig.

Vælg afdragsfrihed, hvis du har anden dyrere gæld

Har du anden, dyrere gæld ved siden af dit flexlån, kan det ofte betale sig at vælge afdragsfrihed på realkreditlånet for at få afdraget hurtigere på den dyrere gæld.

Lav gæld: Overvej at sætte afdragene på pause

I tidligere generationer var det normen, at man skulle blive gældfri, inden man nåede pensionsalderen, men i dag har langt de fleste en god pensionsopsparing. Så er din gæld til at overskue kan du overveje at sætte afdragene på pause og i stedet bruge pengene på at indfri dine drømme eller ønsker.

Høj gæld og afdragsfrihed: Så har du også flere muligheder

Har du en høj gæld – og ingen andre lån ved siden af dit realkreditlån – vil det som oftest være en god ide at afdrage på dit lån for at ruste privatøkonomien. Ved at afdrage på din høje gæld vil du stå stærkere, hvis du en dag skal videre til en ny og dyrere bolig, ligesom du også er bedre beskyttet mod evt. prisfald i dit boligområde.

Kilde: Realkredit Danmark