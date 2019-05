Sidste han-næsehorn er død

Der bliver ikke kippet med flaget i Malaysia for tiden, efter dyreværnsorganisationen Borneo Rhino Alliance mandag kunne oplyse, at landets sidste sumatranæsehorn af hankøn er afgået ved døden.

Det skriver CNN.

'Det er med tunge hjerter, vi deler den tragiske nyhed, at Tam, Malaysias sidste sumatranæsehorn af hankøn, er død', skriver organisationen på sin Facebook-side og oplyser desuden, at dyret havde lidt af organsvigt gennem længere tid.

Sumatranæsehorn er verdens mindste art af næsehorn og bliver 'kun' omkring 1,3 meter høje med en kampvægt på godt et ton. De er dækket af hår og er desuden de eneste asiatiske næsehorn, der kan prale af to horn.

På grænsen til at uddø

Da Tam blev indfanget havde man oprindeligt håbet, at han kunne parre sig med to hun-næsehorn, som man allerede havde i fangeskab.

Det håb blev dog knust, da man opdagede, at begge hunner var sterile.

Man ved ikke præcist, hvor mange sumatranæsehorn der stadig er i live i naturen, men eksperter vurderer, at der er tale om færre end 80.

Borneo Rhino Alliance beskriver arten som 'funktionelt uddød', hvilket betyder, at der er så få tilbage, at de reelt ikke har nogen mulighed for at overleve.

Ifølge Verdensnaturfonden skyldes artens udryddelse primært krybskytteri og fragmentering af dyrenes naturlige levesteder.