Sidste modstandsmand i Churchill-gruppen er død - 94 år

Helge Milo, der var det sidste medlem af modstandsgruppen Churchill-gruppen, er død. Han blev 94 år.

Det skriver Nordjyske.

Churchill-gruppen var en af de første organiserede sabotagegrupper under den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. Gruppen bestod hovedsageligt af drenge i alderen 14-17 år.

To af initiativtagerne var sønner af klosterpræsten i Aalborg, og familien boede i præsteboligen i Aalborg Kloster, som blev modstandsdrengenes tilholdssted. Det fremgår af klosterets hjemmeside.

Det var en gruppe på otte drenge, herunder Helge Milo, som i 1941 kort før jul blev enige om, at der måtte gøres modstand over for den tyske besættelsesmagt.

- Nogen måtte gøre noget, sagde den dengang 15-årige Helge Milo angiveligt.

Så kastede de unge teenagedrenge sig over opgaven og trodsede dermed størstedelen af danskerne, som fulgte regeringens forskrifter om ikke at gøre modstand.

I løbet af foråret 1942 udførte gruppen ifølge Aalborg Kloster 25 mindre aktioner. Det var blandt andet ildspåsættelse, hærværk og våbentyverier, som drengene gennemførte, inden de den 18. maj blev anholdt.

Blandt andet skulle modstandsgruppen ifølge Nordjyske have stjålet et stort antal våben, som tyske soldater havde efterladt i garderoben, mens de besøgte Aalborgs konditorier og restauranter.

Flere af våbnene blev gemt i klosteret.

Syv skoleelever blev idømt fængselsstraffe, men den 14-årige Børge Ollendorff ifølge Aalborg Kloster gik fri på grund af sin unge alder. Straffen til Helge Milo lød på halvandet års fængsel, mens de længste straffe til drengene lød på fængsel i tre år.

Helge Milo uddannede sig til civilingeniør og har ifølge det nordjyske medie arbejdet ved blandt andet skibsværftet B&W.

I 2018 fik han udgivet bogen 'Nogen måtte gøre noget', som handler om Helge Milos liv, der har været præget af sabotageindsatsen under krigen. Dengang fortalte han, at modstandsarbejdet havde påvirket ham.

- Når jeg tænker på, hvor små ting vi egentlig udrettede, så var det en barsk pris. En begik selvmord, sagde Helge Milo i 2018 ifølge TV2 Nord.

Den 4. maj sidste år besøgte Helge Milo klosteret i Aalborg. Her var han inviteret som hædersgæst, i forbindelse med at der åbnede en permanent udstilling om Churchill-gruppen.

Det fremgår ikke, hvornår den tidligere modstandsmand er afgået ved døden. Han efterlader sig ifølge Nordjyske to voksne børn - Finn og Charlotte.