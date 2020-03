Sidste omgang på værtshus: - De lukker vores dagligstuer

Værtshuse skal holde lukket de næste par uger, og det er ærgerligt, lyder det fra en gæst på et brunt værtshus på Nørrebro. Her er der dog fuld forståelse for Mette Frederiksens beslutning

Selv om det går ud over deres arbejde og sociale liv, blev der taget pænt imod Mette Frederiksens nye tiltag, da Ekstra Bladet gik på bar tirsdag aften.

Her var både gæster og personale med på, at det var sidste omgang. I hvert fald for et par uger.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bartenderen på Cafe Viking støtter Mette Frederiksens nye tiltag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Susanne Skouby Hansen er bartender på Cafe Viking på Nørrebro i København. Her havde de selv netop vedtaget af lukke frivilligt ned, så statsministerens ordre ændrede ikke så meget.

– Jeg har lige hørt om det. Jeg har hele tiden sagt, at jeg syntes, at det var usikkert at arbejde. Jeg har både astma og bronkitis. Jeg synes, det er godt, at statsministeren nu siger, at vi skal lukke.

- De lukker vore dagligstuer

Thomas Søndergaard er bartender på Karrusellen, men nød en cola på en anden bar.

Artiklen fortsætter under billedet...

Thomas Søndergaard synes, det er helt nødvendigt, men han er ked af, at de nu må lukke. Foto: Tariq Mikkel Khan

– Det er jo vores forlængede dagligstuer, der nu skal lukke, men jeg har selvfølgelig også min familie. Både her på Cafe Viking og Karrusellen, hvor jeg arbejder, er sociale samlingssteder, hvor man kender næsten alle, der kommer ind ad døren. Og det er jo ærgerligt at gå glip af. Det koster selvfølgelig også noget løn, men det er ikke det vigtigste. Det er jo en alvorlig situation, og jeg tror ikke, at vi kommer til at nøjes med 14 dage.

Artiklen fortsætter under billedet...

Alli Ali Zoori er ked af, det nu går ud over så mange mennesker. Foto: Tariq Mikkel Khan

I kvarteret stødte Ekstra Bladet også på 25-årige Alli Al Zoori, der er tankpasser.

– Det går ud over mange mennesker nu, men personligt betyder det ikke så meget, da jeg mest er sammen med min kone.