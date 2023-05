Sidste skoledag afblæst: Tegnestifter fundet i karameller

Imens niendeklassernes sidste skoledag løber af stablen de fleste steder i landet, har den længe ventede dag fået en pludselig afslutning for eleverne på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole.

Således er eleverne i 9. klasse blevet sendt hjem, efter der er fundet tegnestifter i otte karameller.

Det skriver AvisenDanmark, som er i besiddelse af en Aula-besked, der er blevet sendt til elevernes forældre kort før klokken 12.

I beskeden skriver skoleleder Malene Wegener Knudsen blandt andet, at det var under afslutningen i koncertsalen, at man fik nys om, at der var fundet tegnestifter i karamellerne.

'At de blev fundet betyder, at nogle havde tegnestifterne inde i munden,' lyder det fra skolelederen i beskeden.

Hun understreger, at ingen er kommet til skade, men at resten af den festlige dag er aflyst.

Ingen af eleverne i 9. klasse har meldt sig som den eller dem, der har puttet tegnestifter i karamellerne.