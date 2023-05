Sidste skoledag: Virksomhed opfordrer til karamel-sabotage

Sidste skoledag i grundskolen er som regel en festlig dag med udklædning, barberskum og karameller i lange baner.

Gennem årene har landets elever været opfindsomme, når det kommer til det hårde sukkerstads, som skal kastes ud til årgangene under. Og måske også lidt for opfindsomme med blandt andet stykker af metal, der er blevet kastet ud til sukkerglade skoleeelver.

I år er ingen undtagelse, hvad opfindsomheden angår, skriver Finans.

Caletti, som er kendt for Big Ben-karamellerne, har nemlig fået mikroinfluencers - som har under 15.000 følgere på de sociale medier - til at vise, hvordan man snyder de karamelhungrene skoleelever til at spise nogle - i nogens øjne - ækle karameller.

Glædede sig i 10 år: Så blev karamelkast på skolen forbudt

'Klar fejl'

Denne opfordring fra Carletti har vakt harme på de sociale medier.

Annonce:

'Er der nogen, der ved om Carletti, er informeret om det her? Jeg ville blive rasende, hvis min søn fik sådan nogle karameller,' skriver en bruger på det sociale medie Reddit.

'Jeg er chokeret,' skriver en anden.

Finans har foreholdt Carletti kritikken:

'Vi er som sagt bekendt med, at nogle af de influencers, som vi samarbejder med, har foreslået at tilføje chili og hvidløgspulver, samt nedfrysning af vores karameller ifm. en kampagne op til sidste skoledag. Det er en klar fejl fra vores side, at vi har opfordret til dette, og det beklager vi meget,' skriver Katrine Tuelstrup, marketingchef hos Carletti, i et svar.