Sidste stop for gammel busterminal

Aarhus Rutebilstation lukket med øjeblikkelig virkning - fare for kollaps under holdepladserne

Efter 65 år som trafikalt knudepunkt har den sidste bus måske forladt Aarhus Rutebilstation. Frygt for et akut kollaps af en gammel, utæt p-kælder under selve kørearealet førte i går til, at den store busterminal midt i byen blev lukket med omgående virkning.

En dugfrisk ingeniørrapport over rutebilstationens tekniske tilstand og især det underjordiske parkeringsanlæg konkluderer, at der kan være akut risiko for, at anlægget braser sammen med fare for menneskeliv.

Det fik natten til onsdag Aarhus Kommunes teknik- og miljøafdeling til straks at kræve hele området over og under jorden lukket og afspærret af sikkerhedsmæssige årsager.

Al bustrafik berørt

Lukningen berører foreløbig både den lokale bustrafik, de regionale ruter ud og ind af Aarhus samt langtursruter til f.eks. København.

Indtil videre vil rutebilstationen periferi beliggende arealer derfor fungere efter en nødplan, hvor alle busser skal benytte området mellem terminalen og Aarhus Street Food, der har til huse i DSBs gamle busgarager.

Om busstationen nogensinde igen kommer i normal drift er højst usikkert.

- Vi kan ikke sige noget om, hvor lang det vil tage, før passagererne igen kan bruge Aarhus Rutebilstation. Det er umuligt at sige.

- Der er også en del udviklingsplaner for området, som skal med i overvejelserne, sagde forvaltningens chef, Katrine Nyborg, i går til stiften.dk.

Omfattende byggeplaner

Ekstra Bladet løber onsdag tilfældigt på byrådsmedlem Ango Winther (S), som direkte adspurgt røber, at kommunen i omkring ti år har haft omfattende byggeplaner liggende for det seks-syv hektar store område.

- Rapporten bekræftede, hvad vi sådan set godt vidste i forvejen. På en måde kan man sige, at den nuværende situation kommer lidt uventet, men også belejligt, siger Ango Winther.

- Det er jo en meget stort og centralt område, der nu kommer i spil. Og så vil en helt ny rutebilstation blive rykket lidt tættere på banegården, siger Ango Winther.

Gule veste hjalp de rejsende

Afspærringen skabte i begyndelsen en del forvirring, men som onsdagen skred frem, fandt de fleste rejsende frem til deres busser. Ellers var der hjælp at hente hos en håndfuld gule veste i form af busguides, som fra morgenstunden fik travlt med at vise vej til rette rutebil.

- Situationen er jo ny for os alle, men jeg synes da, at dagen er forløbet fint, siger busguide Maja Brøgger.

- I forhold til det kaos, der kunne have været med hundredevis af passagerer, har det været en positiv oplevelse.

I stiv arm

Netop ankommet fra den modsatte side af Jylland lander 25-årige Klaus Våcevik fra Ringkøbing midt i en trafikal nedsmeltning. Det tager han i stiv arm.

- Man fornemmer, at stemningen er lidt kaotisk. Og jeg skal jo egentlig bare finde en bus ud til min søster i Solbjerg, lød det fra vestjyden.

Midtjyden Ole Holst fra Gl. Rye er også mellemlandet i Aarhus uden at ane uråd.

- Jeg har egentlig boet i Aarhus i mange år, men flyttede ind midt i landet. Jeg kan godt forstå, at man nu vil lukke den gamle rutebilstation og opføre et nyt byggeri på området. Det bliver godt for byen, siger Ole Holst.

***

Letbanen tåler ikke frost

Mens trafikken smeltede sammen omkring den pludseligt lukkede rutebilstation, meddelte Aarhus Letbane i går, at dens el-drevne tog er meget følsomme over for frost på køreledningerne.

De seneste nætters minusgrader har derfor sat letbanen ud af drift flere steder. Og det vil ske igen, hver gang frosten viser sig, lyder den nedslående melding fra letbanens kørecentral.

Det kolde efterårsvejr betød, at hundredvis af letbanebrugere onsdag morgen måtte finde andre måde at komme ind og ud af Aarhus på.

Samtidig skyndte banens ledelse at fortælle, at der er en løsning på vej.

- Vi har fundet ud af, at køreledningen skal sprøjtes med glycol (kølervæske, red.), lød det i går fra letbanens direktør, Michael Borre.

Han oplyser, at letbanen om et par måneder indsætter et specialkøretøj, der kan holde køreledningen isfri.