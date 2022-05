Sidste tur gik til Billund: Nu genopbygges verdens største fly

Et russisk luftangreb tog livet af verdens største fly - troede man. Men nu vil man genopbygge det ukrainske fly fra 80'erne

Selvom billederne af det ødelagte ukrainske fly ikke giver store forhåbninger, tyder det altså nu på, at man vil kunne opleve giganten på vingerne igen.

Det skriver VG.

Transportflyet har med sit størrelse tiltrukket opmærksomhed, hvor end det er landet.

Det har som det største af sin slags sat over 240 verdensrekorder på størrelse, vægt, længde og styrke.

Genopbygges

Ukraines præsident, Vlodymyr Zelenskij, annoncerer nu, at flyet skal genopbygges.

Det sagde han i en tale til ukrainske studerende. Han vil genopbygge flyet som en hyldest til ukrainske piloter, der har mistet livet i krigen - især under forsvaret af havnebyen Mariupol.

Angiveligt kan det koste op mod næsten seks milliarder kroner at genopbygge flyet.

Her ses Mriya i Tyskland i 2018. Foto: Patrick Pleul/Ritzau Scanpix

Den ukrainske drøm

For den ukrainske befolkningen var flyet en national stolthed og et symbol på, hvad landet kunne udrette. Flyets navn, Mriya, betyder 'drøm'.

'Rusland kan have knust vores Mriya (drøm). Men de vil aldrig være i stand til at knuse vores drøm om en stærk, fri og demokratisk europæisk stat. Vi vil vinde'.

Det skrev den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, på Twitter efter Rusland havde ødelagt flyet.

Ødelagt af russerne

Ironisk nok var flyet oprindeligt bygget til at bære sovjet-russiske rumfærger på ryggen og var fra begyndelsen en sovjetisk stolthed.

Flyet befinder sig stadig i Antonov lufthavn i Hostomel nord for Ukraines hovedstad, Kiev. Foto: Vadim Ghirda/Ritzau Scanpix

Men det blev russerne selv, der ødelagde flyet d. 24. februar i år. Det var i de første timer på den første dag i krigen i Ukraine. Omkring 30 russiske helikoptere angreb Hostomel Lufthavn lige nord for Kiev. Det var her, det store fly måtte lade livet - for nu.

Man havde forsøgt at få reddet flyet i sikkerhed inden angrebet, men det lykkedes ikke. Ukrainske styrker formåede at generobre lufthavnen, men i mellemtiden var skaderne på flyet blevet betydlige.

Sidste tur gik til Danmark

Sidste gang det kæmpe fly var på vingerne for at løse en opgave, var det i Danmark.

Her ses flyet i Billund d. 5. februar. Foto: Anders Brohus

Det skulle transportere 2,5 millioner Covid-tests fra Kina til Billund for de danske sundhedsmyndigheder.

Det var en helt almindelig opgave for flyet, da det krævede et stort lastrum.

Der var mere end 1500 flyspottere og entusiaster, der havde lagt vejen forbi Billund Lufthavn for at se enorme fly.

I 2010 transporterede flyet to vindmøllevinger på 42,1 meter fra Kina til Danmark. Dette er de længste genstande, der nogensinde er båret om bord på et fly.