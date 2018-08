Siff fundet strejfende i Rom: Nu efterlyses dansk backpacker

Foreningen Efterlyste Kæledyr mener at have opklaret ejerforholdet for blandingshunden Siff, som 3. juli blev fundet strejfende ved Vatikanstaten i Rom

Foreningen Efterlyste Kæledyr mener at have fået et gennembrud i sagen om ejerforholdet til den danske blandingshund Siff, som 3. juli blev fundet strejfende ved Vatikanstaten i Rom.

Det oplyser Lotte Fogh fra foreningen, som har stået for efterforskningen.

- Foreningen er blevet kontaktet af bekendte til hundens ejer, som oplyser om, at mand og hund for to år siden er taget fra Bornholm til udlandet for at rejse rundt som backpacker og for at se verden, siger Lotte Fogh til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet skrev tirsdag om, at et hundeinternat i Italien havde rettet henvendelse til Efterlyste Kæledyr. Internatet ville gerne have dansk hjælp til at opklare ejerforholdet til hunden. Man mente at kunne kontatere, at Siff er danskejet. Blandt andet på grund af Siffs halsbånd, hvor der var et dansk telefonnummer, men også fordi Siff var chippet, så man kunne se, hvem der tidligere havde ejet hende.

Siff blev fundet strejfende ved Vatikanstaten 3. juli. Privatfoto

Det var imidlertid helt uklart, hvordan Siff var havnet i Rom. Og oplysninger fra det danske hunderegister gav heller ikke pote.

- Til gengæld havde bekendte til familien læst Ekstra Bladets artikel. Og det har ført til, at de pågældende ikke var i tvivl, siger Lotte Fogh.

Der er ikke rigtig nogen, der har kontakt til den danske backpacker, som er omkring 50 år, og som af bekendte er kendt for at holde sig for sig selv - væk fra offentlige myndigheders overvågning.

Derfor håber Efterlyste Kæledyr nu på, at andre danskere i Italien måske kan være med til at finde frem til manden.

Han beskrives som i 50 års-alderen. 175-180 centimeter, velplejet skæg og langt hår.

Bekendte til manden har på grund af efterlysningen af Siff været bekymret for manden. Det er imidlertid onsdag konstateret via mandens danske bankforbindelse, at der har været aktivitet på mandens konto i både juli og august.

Siff bar et halsbånd med sit navn og et telefonnummer, som Ekstra Bladet har valgt at sløre, fordi det ejes af en mand, der intet har med sagen at gøre. Privatfoto

- Nu sker der det, at vi skal have ringet til internatet og fortalt, at vi har en ejer på den, og hvor de måske kan finde ham. Han opholder sig i et område tæt på Vatikanet, hvor hunden er blevet fundet.

- Det er formentlig et område, hvor de kan slå telte op for hjemløse, siger Lotte Fogh.

Efterlyste Kæledyr har fået mange henvendelser fra hundeglade danskere - ikke mindst på Bornholm - som gerne ville være interesseret i at overtage ejerforholdet af Siff.

- Men når Siff ser så velplejet ud, som hun gør, og når det er indtrykket, at hun har et tæt forhold til sin ejer, så er førsteprioriteten at finde frem til ejer, siger Lotte Fogh.

Siff er i øvrigt ni år.