Siger op på stribe: Intensivafdelinger i knæ

Landets sygehuse er under et massivt pres.

Det skyldes ikke kun antallet af coronapatienter, som de seneste uger har været stødt stigende, men især manglen på hænder. Nærmere bestemt manglen på sygeplejersker.

I skrivende stund er der 5000 ubesatte stillinger rundt om på landets sygehuse. Tirsdag ventes potentielt op mod 1000 sygeplejersker at sige op.

Halvdelen har sagt op

Hos Dansk Sygeplejeråd oplyser man til Ekstra Bladet, at man ikke har tal på, hvor mange sygeplejersker der har forladt faget siden i sommer.

Men på en række hospitalsafdelinger er der tale om en regulær medabejderflugt.

Blandt andet på intensivafsnittet på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor de det seneste halve år ifølge Dansk Sygeplejeråd har mistet halvdelen af sine sygeplejesker. 23 ansatte havde således i efteråret sagt op.

På intensivafdelingen på Odense Universitetshospital mangler man ifølge TV2 Fyn op mod 45 sygeplejersker. Derfor tvinges afdelingen til at udskyde operationer.

Det samme gør sig gældende på afdelingen for mave- tarm- og leversygdomme på Herlev Hospital, har overlæge Jacob Rosenberg tidligere fortalt Ekstra Bladet:

- På min afdeling, som er en almindelig kirurgisk afdeling, får vi aflyst ikke-akutte operationer, og det er helt overvejende på grund af mangel på anæstesi-sygeplejesker, altså dem, der bedøver patienterne.

- Det har været slemt længe, men nu er det kommet så langt ud, at man aflyser operationer, siger han.

I sommeren 2021 strejkede sygeplejerskerne i 10 uger.

Skaber pres

Siden foråret er 350 sengepladser blevet lukket på landets hospitaler på grund af manglen på hænder, hvilket skaber en yderst anspændt situation, påpeger sundhedsforsker ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen.

- Sygeplejerskemanglen er mere udtalt, end den har været i mange år, og det fører til, at man lukker sengepladser, som skaber pres på de resterende senge.

Ifølge tal fra Din Sundhedsfaglige A-kasse har især 3. kvartal 2021 været hård kost for regionerne, der driver landets sygehuse. Her så man en stigning på 40 procent af sygeplejersker, som siger op uden at have andre jobs på hånden sammenlignet med samme kvartal i 2014.

- Vi trækker os simpelthen fra et sundhedsvæsen, som er ved at vælte og bryde sammen. Som sygeplejersker siger vi fra, fordi det ikke længere er etisk forsvarligt at passe patienterne, siger Luca Pristed, der tirsdag har sagt op.

Et kampskridt

Luca Pristed er talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser. Han har opfordret sine kollegaer til at sige op inden 1. december.

Danske Regioner oplyser til Ekstra Bladet, at man nøje følger med i, hvor mange der følger hans opfordring.

'Vi betragter kollektive opsigelser som et kampskridt, som vi ikke på forhånd kan vurdere omfanget af, men vi vil naturligvis være opmærksomme på det i forbindelse med opsigelser, der falder i november måned'.