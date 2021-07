Signalfejl skyld i forsinkede og aflyste tog

Fejl på flere signaler mellem Valby og Høje Taastrup har medført, at flere tog enten er forsinket eller helt aflyst. Nogle tog kan være mere end en time forsinket.

De fleste tog på Sjælland er enten forsinket eller aflyst, men signalfejlene har også indflydelse på togtrafikken mod Fyn og Jylland.

Det oplyser DSB på deres hjemmeside, hvor der står, at togene til Fyn og Jylland bliver forsinket, hvorfor også nogle af dem kan blive aflyst.

En opdatering på DSB's hjemmeside viser, at alle tog til Københavns Lufthavn nu er indstillet samt alle tog på Kystbanen mod Helsingør.

Der vil blive sat togbusser ind til lufthavnen, men DSB ved endnu ikke, hvornår de vil være fremme og køre. Derfor henviser de til metroen mod Københavns Lufthavn.

Banedanmark arbejder ifølge DSB's hjemmeside på at rette fejlen. De kan endnu ikke sige, hvornår der igen vil være tog på de to strækninger.

Her kan man også se det totale overblik over, hvordan togtrafikken er påvirket, og hvordan man skal forholde sig til billetter til de forsinkede eller aflyste tog.

Du kan også få et overblik over, hvordan signalfejlene har påvirket togtrafikken, og hvor togbusserne vil holde i faktaboksene herunder:

Her holder togbusserne: København H: Banegårdspladsen (udgang mod Vesterbrogade)

Banegårdspladsen (udgang mod Vesterbrogade) Ørestad: Foran stationen (Ørestad boulevard, Metrobusstop

Foran stationen (Ørestad boulevard, Metrobusstop Tårnby: Busstop på Englandsvej på samme side som stationen

Busstop på Englandsvej på samme side som stationen CPH Lufthavn: Terminal 3, busholdeplads ved taxi, ved P8.