Signe har fået 1000 kroner af staten: Ikke nok til nogen forbrugsfest

34-årige Signe Langkjær har modtaget 1000 kroner af den danske stat, men hun mener, at beløbet er så lavt, at det reelt ikke gør nogen forskel for hende

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

I dag begynder statens udbetalinger på 1000 skattefrie, danske kroner til de borgere, der i april 2020 var på offentlig forsørgelse.

Ifølge ATP, der står for udbetalingerne, står godt og vel 2,2 millioner borgere på listen over modtagere.

En af dem er Signe Langkjær fra Næstved.

Hun var i april måned på dagpenge, da hun mistede sit job som en direkte konsekvens af coronakrisen.

- Det er fin tanke, at vi - der ikke kan ansøge om at få vores indefrosne feriepenge udbetalt - kan få lidt også, siger den 34-årige rengøringsassistent, der i dag er tilbage i job.

- Men når det er sagt, så rækker de 1000 kroner jo ikke til ret meget. Jeg tjener ikke meget i forvejen, så pengene falder på et tørt sted og ryger bare direkte ind i mit husholdningsbudget.

Ingen forbrugsfest

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) udtaler torsdag i en pressemeddelelse, at engangstilskuddet skal bidrage til, at der kommer 'yderligere gang i forbruget'.

Det kommer dog ikke til at ske hjemme hos Signe Langkjær.

- Jeg går ikke ud og holder forbrugsfest og sætter gang i hjulene igen. Det er beløbet for lille til. Jeg kommer ikke til at købe dyrere varer, nye sko eller flere julegaver til ungerne, siger Signe, der er sikker på, at mange kontanthjælpsmodtagere, der for eksempel er ramt af kontanthjælpsloftet, har det på samme måde.

Effekten udebliver

- Hvad mener du så ville være et passende beløb?

- 3000 kroner havde været fedt, og det ville kunne mærkes. Så havde jeg helt sikkert lagt nogle penge ude i butikkerne og købt nyt tøj eller ting til mine to børn, lyder det fra den 34-årige mor til to hjemmeboende børn.

- Men 1000 kroner kan vel gøre en forskel for ret mange. Synes du ikke, at det er bedre end ingenting?

- Jo jo, og det er selvfølgelig fint, at der bliver tænkt på os. Vi er mange, der ikke har opsparet feriepenge, så på den måde er det en fin gæstus.

- Så jeg er ikke på den måde utilfreds. Jeg siger bare, at den tiltænkte effekt er ikke-eksisterende for mit vedkommende. Her udebliver den fest, der ellers er lagt op til, lyder det fra Signe Langkjær.

Signe Langkjær har valgt af dele sine holdninger med Ekstra Bladet, for hun mener, at debatten omkring engangstilskuddet er vigtig, men hun vil ikke stille op med billede af hensyn til sine børn.

FAKTA: Over 30 grupper får 1000 kroner i hånden Godt 2,2 millioner borgere får inden efterårsferien udbetalt et beløb på 1000 kroner, hvis de har modtaget offentlig forsørgelse i april. Håbet er, at engangstilskuddet vil sætte gang i dansk økonomi, som er hårdt ramt på grund af coronakrisen. Pengene vil blive udbetalt automatisk på borgernes NemKonto. Her er grupperne, som inden længe får 1000 kroner ind på kontoen: Folkepension

Førtidspension (både tilkendt før og efter 2003)

Seniorpension

Efterløn

Fleksydelse

Fleksløntilskud

Delpension

Dagpenge

Feriedagpenge

Kontanthjælp

Barselsdagpenge (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen)

Ferieydelser (fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen)

Sygedagpenge (fra kommunen eller Søfartsstyrelsen)

Kompensation ved seniorjob

Ledighedsydelse

Ressourceforløbsydelse

Revalideringsydelser

Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed

Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne

Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem

SU

SU-tillægsstipendium sammen med slutlån

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Skoleydelse på produktionsskoler

Skoleydelser til EGU, Erhvervsgrunduddannelse

Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse

Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse

Elevstøtte efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser

Tilskud til praktik i udlandet Kilde: Borger.dk Vis mere Luk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk